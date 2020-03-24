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"Внутри меня словно был дьявол": женщина с коронавирусом пугающе описала свои ощущения

Молодая мать больше всего боялась, чтобы не заболел ее восьмилетний сын

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:54

28-летняя Джейми Бэггетт из английского города Лоутон, графство Эссекс, переболела коронавирусной инфекцией и рассказала о своих ощущениях.

По словам женщины, у нее был жар, поэтому она подумала, что это простуда или пневмония. Позже британка начала кашлять – так сильно, что ее даже тошнило. Симптомы усилились, и вскоре у нее диагностировали коронавирус.

28-летняя Джейми Бэггетт переболела коронавирусной инфекцией
28-летняя Джейми Бэггетт переболела коронавирусной инфекцией
Фото: Jamie Suzanne Baggett / Facebook

"Внутри меня словно был дьявол", – призналась Джейми Бэггетт в интервью изданию The Mirror. Она добавила, что больше всего тогда боялась, чтобы ее восьмилетний сын не заразился COVID-19 от нее.

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В результате женщина попала в больницу. Там врачи поставили ей кислородную маску. Бэггетт отметила, что на пике заболевания чувствовала острую боль при дыхании.

Теперь британка восстанавливается дома после заболевания. Джейми призывает других обязательно следовать рекомендациям по поводу самоизоляции, чтобы защитить себя и окружающих.

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Напомним, чтобы не подхватить COVID-19, ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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