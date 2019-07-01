Во что превратился Чернобыль: появились впечатляющие фото

Дома бывших жителей города поросли деревьями, травой и мхом, а по улицам ходят дикие животные

Чернобыль Фото: instagram.com/chernobyltvshow

После аварии на Чернобыльской АЭС природа стала поглощать целые дома, улицы и районы зоны отчуждения. Об этом пишет Bored Panda и публикует фото, как выглядит Чернобыль сейчас. На снимках показано, как дома бывших жителей города поросли деревьями, травой и мхом, а по улицам ходят дикие животные.

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Смотрите видео: чем сейчас живет зона отчуждения

"30-километровая зона отчуждения – это загрязненная радиацией территория вокруг места катастрофы, – пишет журналист издания. – Говорят, что там живет более 60 различных видов млекопитающих, включая вепря и лося. Это действительно показывает силу природы, ее невероятная возможность самостоятельно восстановиться, когда нас нет рядом".

Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2019 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2019 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2019 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2019 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2019 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2019 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2019 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2019 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2019 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2019 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2019 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2019 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2019 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2019 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2019 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2019 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2019 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2019 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow 1/18

К слову, с начала года в Чернобыле поймали 151 сталкера. Такую статистику приводит начальник Департамента информационно-аналитической поддержки Нацполиции Александр Клинг.

Напомним, недавно состоялась премьера последней серии самого рейтингового сериала в истории – "Чернобыль" от HBO. После выхода ленты в зону отчуждения начали приезжать туристы со всего мира. Кроме того, "Сегодня" писали, как в Чернобыле оскандалились на весь мир обнаженные туристки.

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