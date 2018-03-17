Во Франции пекаря оштрафовали за вкусные круассаны

41-летний Седрик Вевр из был приговорен к штрафу в 3000 евро

41-летний Седрик Вевр из французской коммуны Люзиньи-сюр-Барс был приговорен к штрафу в 3000 евро за чрезмерную любовь к своей работе, а именно изготовлению круассанов.

Мужчина трудился в собственной пекарне 7 дней в неделю, тем самым нарушая трудовое законодательство страны. Пекарь был приговорен к штрафным санкциям за нарушение местного трудового законодательства.

Сообщается, что летом минувшего года маленькая пекарня француза обслуживала туристов 7 дней в неделю, в то время как по закону заведение не могло работать больше 6 дней в неделю. Мужчина утверждает, что подобные требования мешают развитию местного малого бизнеса, и выплачивать штраф категорически отказывается. Известно, что позицию пекаря поддерживает и мэр коммуны Кристиан Бранл. "Эти законы убивают наш бизнес, — заявил градоначальник.

"Мы должны позволять людям трудиться, если туристы нуждаются в их услугах". В поддержку трудолюбивого пекаря Седрика Вевра была сформирована петиция, которую подписали больше 500 местных жителей. Несмотря на это, местные чиновники настаивают на том, что мужчина ради своего же блага обязан выплатить штраф.

Напомним, ранее мы обсуждали, как приготовить круассаны из слоеного теста.

Также эксперты давали советы, как выбирать, хранить и готовить слоеное тесто.

Об удивительном превращении работницы пекарного цеха, смотрите на видео ниже:



