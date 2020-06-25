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Просто волшебство: две незнакомые девушки с одинаковой внешностью встретились на пляже, фото

Сегодня, 05:55

На снимках красоток практически невозможно различить

Девушки с практически идентичной внешностью случайно познакомились и сделали совместную фотосессию. 18-летняя певица Бьянка Михай из города Бузэу (Румыния) узнала о своем двойнике – 25-летней палестино-сирийской модели Лане Аль Бейк – от своей подруги-фотографа. Та была просто шокирована их сходством.

Бьянка и Лана связались в социальных сетях и договорились о встрече. Брюнетки вместе отправились на пляж и сделали совместный снимок, на котором широко улыбаются. Их очень сложно отличить друг от друга.

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"Это действительно что-то волшебное", – поделилась эмоциями Бьянка с журналистами издания The Sun. Девушка призналась, что родственники даже спутали ее с незнакомкой, живущей в другой стране. "Мои родители показали фотографии Ланы бабушке, которая сказала: "Ух ты, где вы их взяли? Какая ты красивая, Бьянка, просто потрясающая", – смеется Михай.

"Близняшки" договорились о новой встрече – теперь Лана навестит свою новую подругу в Румынии.

Бьянка Михай и Лана Аль Бейк похожи как две капли воды
Фото: instagram.com/biubire
Бьянка Михай и Лана Аль Бейк похожи как две капли воды
Фото: instagram.com/biubire
Бьянка Михай и Лана Аль Бейк похожи как две капли воды
Фото: instagram.com/biubire
Бьянка Михай и Лана Аль Бейк похожи как две капли воды
Фото: instagram.com/biubire
Бьянка Михай и Лана Аль Бейк похожи как две капли воды
Фото: instagram.com/biubire
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Ранее "Сегодня" писали о Николь и Тодде Бейли из Великобритании, которые стали родителями для двоих необычных детей – Харпер и Куинн. Они близнецы, но при этом у девочек разная внешность. Так, у Харпер диагностировали синдром Дауна, а Куинн – абсолютно здорова.

Смотрите видео: как живут близнецы в Хмельницком

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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