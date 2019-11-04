Вор решил вернуть владельцу скрипку стоимостью 320 тысяч долларов: "Мне стыдно"

Невероятная история произошла со Стивеном Моррисом в поезде на юге Лондона

300-летнюю скрипку стоимостью 320 тысяч долларов вор вернул законному владельцу в Великобритании. Невероятная история произошла с автором музыки к фильмам о "Джеймсе Бонде" и "Властелине Колец" Стивеном Моррисом.

Британец так замечтался в поезде на юге Лондона, что оставил в вагоне 300-летнюю скрипку, которую забрал неизвестный. С помощью камер видеонаблюдения злоумышленника идентифицировали и предложили ему добровольно отдать раритет. Он так и сделал, заявив, что ему стыдно за содеянное. Инструмент не поврежден – вор отдал его добровольно, поэтому уголовное дело против него не открывали.

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"У меня была очень напряженная неделя, поэтому просто забыл скрипку и не осознал этого до следующего утра. Для меня это был шок. Затем я получил сообщение на свой новый аккаунт в Twitter. Кто-то нашел ее, и мы договорились о встрече", – рассказывает Стивен Моррис.

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