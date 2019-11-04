Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вор решил вернуть владельцу скрипку стоимостью 320 тысяч долларов: "Мне стыдно"

Невероятная история произошла со Стивеном Моррисом в поезде на юге Лондона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:32

300-летнюю скрипку стоимостью 320 тысяч долларов вор вернул законному владельцу в Великобритании. Невероятная история произошла с автором музыки к фильмам о "Джеймсе Бонде" и "Властелине Колец" Стивеном Моррисом.

Британец так замечтался в поезде на юге Лондона, что оставил в вагоне 300-летнюю скрипку, которую забрал неизвестный. С помощью камер видеонаблюдения злоумышленника идентифицировали и предложили ему добровольно отдать раритет. Он так и сделал, заявив, что ему стыдно за содеянное. Инструмент не поврежден – вор отдал его добровольно, поэтому уголовное дело против него не открывали.

Смотрите видео: в Запорожье вор выпрыгнул в окно с украденным ноутбуком

"У меня была очень напряженная неделя, поэтому просто забыл скрипку и не осознал этого до следующего утра. Для меня это был шок. Затем я получил сообщение на свой новый аккаунт в Twitter. Кто-то нашел ее, и мы договорились о встрече", – рассказывает Стивен Моррис.

Ранее "Сегодня" писали о мужчине, который отказался грабить слишком бедную девушку и поплатился. Кроме того, курьез во время ограбления произошел и в Киеве, где незадачливый грабитель сломал ногу, убегая с украденной сумкой. Еще одно необычное ограбление произошло в Великобритании – вместо того, чтобы скрыться из обворованной квартиры, преступник решил понежиться в ванной, где его и обнаружил удивленный владелец.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Воры активизировались на вокзалах Украины: как защитить свое имущество Как вернуть украденный кошелек: умное портмоне сообщает о краже сиреной В Киеве два вора пытались взломать платежный терминал В Киеве на горячем поймали двух воров-иностранцев
видео Великобритания кража воры раритет музыкальный инструмент
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 имен женщин, которые притягивают мужчин
5 имен женщин, которые притягивают мужчин
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Популярные статьи

Сегодня, 13:01Fun

4 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 10:01Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в одиннадцатом эфире

Сегодня, 08:31Events

День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

Вчера, 13:30Шоу-бизнес

Тина Кароль об отношениях с Dan Balan: "Безусловно, он красавец"

Вчера, 10:50Техно

Владельцы iPhone набрали кредитов на 10 миллиардов долларов

Вчера, 08:23Fun

3 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:10Психология

Гороскоп на неделю 3-9 ноября: все знаки зодиака

2 ноябряEvents

Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать

2 ноябряFun

2 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 ноябряFood

Как испечь тыквенный пирог на кефире

2 ноябряТехно

Apple отправила владельцев iPhone в "каменный век"

2 ноябряFood

"МастерШеф" 9-й сезон: все подробности десятого выпуска

2 ноябряПсихология

Гороскоп на 2 ноября: все знаки зодиака

1 ноябряWellness

Ученые нашли дешевую альтернативу спортивному питанию

1 ноябряFood

Печеная тыква: польза и вред для здоровья

1 ноябряПсихология

Как правильно разговаривать с грубиянами: четыре эффективные фразы

Новости партнеров

Торт Карамельная девочка: чудо-рецепт
Торт Карамельная девочка: чудо-рецепт
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
7 советов, как и когда пить кофе с пользой для здоровья
7 советов, как и когда пить кофе с пользой для здоровья
Семена льна: польза и как употреблять
Семена льна: польза и как употреблять
Как правильно размещать вещи в квартире
Как правильно размещать вещи в квартире