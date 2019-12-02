Ворона победила в схватке с домашним котом: курьезное видео

Маленькая птица пыталась укусить животное за хвост

Сорока укусила за хвост кота Фото: Natasha Miller / Unsplash

В канадском городе Калгари на 15-летнего домашнего кота по кличке Феникс напала назойливая сорока. Животное попыталось избежать битвы и ходило из стороны в сторону. Однако птица все же подгадала момент и клюнула пушистика за кончик хвоста. Видео, снятое очевидцем, опубликовал YouTube-канал Viral Hog.

На обнародованных в интернете кадрах видно, как кот спокойно сидит во дворе дома, когда к нему подлетает маленькая птица. Питомец внимательно следит за сорокой, пока та неоднократно пытается укусить его за хвост. Феникс решил отомстить обидчице и погнался за ней, однако та улетела.

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"Мой кот Феникс, которому 15 лет, очень любит играть во дворе с птицами и белками", – подчеркнул автор видео.

Ранее "Сегодня" рассказывали о вороне, которая разозлила таксу, хватая ее за хвост. Видеоролик меньше чем за сутки собрал уже более 1,2 миллионов просмотров. Также мы писали о 34-летней Алисии Джессоп из США, которая случайно сфотографировала, как чайка крадет ее ролл с лобстером.

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