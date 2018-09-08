ФОТОФАКТ. Вошел в моду новый сексуально-эротический тренд "грудь-ананас"
Флешмоб поддержала звезда со всего мира
Новации в мире моды не перестают удивлять пользователей сети. Недавно мы писали о провокационной юбке "без белья", а сейчас стало известно о новом сексуально-эротическом тренде #pineappleboobs. Девушки со всего мира публикуют на своих страницах снимки топлес, прикрываясь фруктом, сообщает The Sun.
Есть предположение, что толчок к развитию тренда дала актриса Алекс МакГрегор, которая сделала аналогичный снимок пару лет назад.
Недавно тренд поддержала звезда реалити-шоу Софи Касаи и итальянская модель Валентина Фрадеграда. Присоединились к звездам и другие пользователи сети.
Напомним, ранее мы писали, что джинсы-стринги взорвали сеть. Новинка PrettyLittleThing вызвала ступор у поклонников бренда. Джинсы-стринги, которые марка запустила в продажу, не нашли понимания среди потенциальных покупателей. Возмущение они вылили в Twitter.
Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о модных джинсах: ТОП-5 моделей для стильного образа. Также сообщалось, что мини-юбка "без белья" вызвала у модниц фурор: первое фото.