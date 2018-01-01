Война из-за кролика: лисица на фото жестко вцепилась в орла

Фотограф снял, как животное до конца боролось за добычу

Схватка лисицы и орла. Фото: Facebook

Фотограф дикой природы Кевин Эбби сфотографировал, как белоголовый орел и рыжая лиса боролись за кролика. Это произошло в Национальном историческом парке на острове Сан-Хуан в штате Вашингтон.

Схватка лисицы и орла. Фото: Facebook Схватка лисицы и орла. Фото: Facebook Схватка лисицы и орла. Фото: Facebook Схватка лисицы и орла. Фото: Facebook Схватка лисицы и орла. Фото: Facebook Схватка лисицы и орла. Фото: Facebook 1/6

Когда Эбби фотографировал диких зверей, заметил, как молодая лиса несет в зубах кролика. В этот момент на хищника налетел орел и схватил его добычу.

"Сцена оказалась еще драматичнее, чем я ожидал. Я думал, что лиса отдаст орлу легкий ужин. Но она крепко держалась за кролика и поднялась в воздух на высоту более шести метров", – рассказывает фотограф.

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