Возле ЧАЭС нашли странное животное: появилось фото

Тело животного в длину составляет около 7-9 сантиметров

Необычного грызуна обнаружили возле ЧАЭС Фото: Pixabay

В Чернобыльской зоне отчуждения фотографу Антону Ефименко удалось запечатлеть редкого грызуна, которого называют "чернобыльским лемуром" или орешниковой соней. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения на своей официальной странице в Facebook.



Эксперты утверждают, что тело грызуна в длину составляет около 7-9 сантиметров, а весит он примерно 27 граммов. Скелет позволяет орешниковой соне сжиматься по вертикали. Таким образом, зверек может сворачиваться в маленький клубок, а также пролазить в труднодоступные места.

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Грызуна назвали "соней", потому что большую часть времени оно проводит в спячке, а активность проявляет преимущественно в ночное время суток. Это животное занесено в Красную книгу Украины.

Напомним, ранее в сети появилась снимки зимнего Чернобыльского заповедника. Фото опубликовали на странице Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

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