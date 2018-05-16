Вознесение Господне 2018 – что ни в коем случае нельзя делать

Историк Сократ называет этот день "всенародным праздником"

Поздравляем с Вознесением Господним 2018. Фото: соцсети

17 мая украинцы отмечают Вознесение Господне-2018. Этот день неразрывно связан с Пасхой и выпадает на сороковой день после нее.

Вознесение знаменует собой последний путь Христа на небо, к Отцу его для воссоединения и триединого правления – Святого Духа, Бога-Сына и Бога-Отца. Полное название праздника – Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Вознесение Господне 2018: приметы на 17 мая

Согласно славянской народной традиции, с этого дня весна заканчивается и начинается переход к лету, поэтому уже можно не бояться похолоданий.

Считается, что если на Вознесение хорошая погода, то она продержится до 21 ноября, Михайлова дня.

Дождливый день, согласно приметам, предвещает неурожай и болезни у скота.

Если искупаться на Вознесение в реке – здоровье будет крепким.

Если курица снесла в этот день яйцо, его нужно подвесить под крышей дома, чтобы оно защищало жильцов от несчастий.

Вознесение Иисуса Христа: что это за праздник

Православная Церковь вспоминает в этот день евангельские события, связанные с последним моментом пребывания Христа на земле. Все это время, согласно религиозным учениям, Иисус Христос пребывал на земле, являясь ученикам. Последний раз он явился апостолам в Иерусалиме. После этого он благословил их и стал подниматься ввысь, возносясь к Богу Отцу.

Вознесение как великий праздник отмечается с IV века. Он продолжается десять дней. Окончание (отдание) праздника отмечается в пятницу седьмой недели после Пасхи.

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В народном календаре день Вознесения Господне был днем памяти умерших родителей и предков. Для того, чтобы умилостивить их, а также полевых духов, верующие пекли блины, варили яйца, жарили яичницу и ели все это дома и в поле, в перерывах между работой, так как праздник Вознесения совпадает с разгаром полевых работ.

В память Вознесения Господня пекли большие продолговатые пироги, верхняя корка которых выкладывалась поперек перекладинами (не более семи, так как считалось, что есть семь небес). Эти пироги приносились в церковь, и над ними совершали молебствия, после чего одна часть их отдавалась притчу, а другая – нищим. Эти пироги назывались лесенками, лестовками, лествицами.

Вознесение Господня считается последним весенним праздником. "Весна о Вознесении на небо возносится – на отдых в рай пресветлый просится!"

Вознесение Господне 2018: чего нельзя делать

В этот радостный день нужно постараться соблюсти в душе мир и спокойствие. Постарайтесь не ссориться с близкими, сделайте что-то хорошее для них.

Церковь также в этот день не рекомендует заниматься тяжелым "черным" трудом. Однако не стоит перекладывать свою работу на других, просто постарайтесь перенести ее на другой день, а этот посвятить молитве и духовному просветлению.

В этот день нельзя произносить фразу "Христос Воскрес", поскольку в Вознесение из храмов выносят Плащаницу. Встречается ошибочное народное поверье, что в Вознесенье нужно обязательно помянуть умерших предков.

В Вознесение Господне нельзя думать о плохом. Вместо этого советуют вспомнить умерших родственников. Этот день также лучше провести в кругу семьи.

В старину запрещалось бросать мусор и плевать на улицу, потому что "можно попасть в Христа, который приходит в дома под видом нищих".

Напомним, какого числа Троица в 2018 году.