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Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

В день праздника церковь не рекомендует заниматься тяжелым физическим трудом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:40
Вознесение Господне 2019 отмечаем 6 июня
Вознесение Господне 2019 отмечаем 6 июня
Фото: Depositphotos

Вознесение Господне в 2019 году православные украинцы отмечают 6 июня. Говорят, что в этот день Христос ходит среди людей и слышит их просьбы и молитвы, поэтому обязательно помолитесь за здоровье своих родных и поздравьте с Вознесением открытками и стихами. Считается, что с этого дня наступает лето, можно больше не боятся похолоданий, также разрешается купаться в озерах и реках. 

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Вознесение Господне 2019: приметы на 6 июня

  • Согласно славянской народной традиции, с этого дня весна заканчивается и начинается переход к лету, поэтому уже можно не бояться похолоданий. 
  • Дождливый день, согласно приметам, предвещает неурожай и болезни у скота. 
  • Если искупаться на Вознесение в реке – здоровье будет крепким. 
  • Если курица снесла в этот день яйцо, его нужно подвесить под крышей дома, чтобы оно защищало жильцов от несчастий.

Вознесение Иисуса Христа: что это за праздник

Православная Церковь вспоминает в этот день евангельские события, связанные с последним моментом пребывания Христа на земле. В народном календаре день Вознесения Господне был днем памяти умерших родителей и предков. Для того, чтобы умилостивить их, а также полевых духов, верующие пекли блины, варили яйца, жарили яичницу и ели все это дома и в поле, в перерывах между работой, так как праздник Вознесения совпадает с разгаром полевых работ.

В память Вознесения Господня пекли большие продолговатые пироги, верхняя корка которых выкладывалась поперек перекладинами. Эти пироги приносились в церковь, и над ними совершали молебствия, после чего одна часть их отдавалась притчу, а другая – нищим. Эти пироги назывались лесенками, лестовками, лествицами.

Вознесение Господня считается последним весенним праздником. "Весна о Вознесении на небо возносится – на отдых в рай пресветлый просится!"

Вознесение Господне 2019: чего нельзя делать

  • В этот радостный день нужно постараться соблюсти в душе мир и спокойствие. Постарайтесь не ссориться с близкими, сделайте что-то хорошее для них.
  • Церковь также в этот день не рекомендует заниматься тяжелым трудом. Однако не стоит перекладывать свою работу на других, просто постарайтесь перенести ее на другой день, а этот посвятить молитве и духовному просветлению.
  • В этот день нельзя произносить фразу "Христос Воскрес", поскольку в Вознесение из храмов выносят Плащаницу. Встречается ошибочное народное поверье, что в Вознесенье нужно обязательно помянуть умерших предков.
  • В Вознесение Господне нельзя думать о плохом. Вместо этого советуют вспомнить умерших родственников. 
  • В старину запрещалось бросать мусор и плевать на улицу, потому что "можно попасть в Христа, который приходит в дома под видом нищих".

Ранее "Сегодня" подготовили для вас красивые поздравления с праздником Вознесения Господня.

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Источник: Сегодня
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