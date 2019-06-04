Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

В день праздника церковь не рекомендует заниматься тяжелым физическим трудом

Вознесение Господне 2019 отмечаем 6 июня Фото: Depositphotos

Вознесение Господне в 2019 году православные украинцы отмечают 6 июня. Говорят, что в этот день Христос ходит среди людей и слышит их просьбы и молитвы, поэтому обязательно помолитесь за здоровье своих родных и поздравьте с Вознесением открытками и стихами. Считается, что с этого дня наступает лето, можно больше не боятся похолоданий, также разрешается купаться в озерах и реках.

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Вознесение Господне 2019: приметы на 6 июня

Согласно славянской народной традиции, с этого дня весна заканчивается и начинается переход к лету, поэтому уже можно не бояться похолоданий.

Дождливый день, согласно приметам, предвещает неурожай и болезни у скота.

Если искупаться на Вознесение в реке – здоровье будет крепким.

Если курица снесла в этот день яйцо, его нужно подвесить под крышей дома, чтобы оно защищало жильцов от несчастий.

Вознесение Иисуса Христа: что это за праздник

Православная Церковь вспоминает в этот день евангельские события, связанные с последним моментом пребывания Христа на земле. В народном календаре день Вознесения Господне был днем памяти умерших родителей и предков. Для того, чтобы умилостивить их, а также полевых духов, верующие пекли блины, варили яйца, жарили яичницу и ели все это дома и в поле, в перерывах между работой, так как праздник Вознесения совпадает с разгаром полевых работ.

В память Вознесения Господня пекли большие продолговатые пироги, верхняя корка которых выкладывалась поперек перекладинами. Эти пироги приносились в церковь, и над ними совершали молебствия, после чего одна часть их отдавалась притчу, а другая – нищим. Эти пироги назывались лесенками, лестовками, лествицами.

Вознесение Господня считается последним весенним праздником. "Весна о Вознесении на небо возносится – на отдых в рай пресветлый просится!"

Вознесение Господне 2019: чего нельзя делать

В этот радостный день нужно постараться соблюсти в душе мир и спокойствие. Постарайтесь не ссориться с близкими, сделайте что-то хорошее для них.

Церковь также в этот день не рекомендует заниматься тяжелым трудом. Однако не стоит перекладывать свою работу на других, просто постарайтесь перенести ее на другой день, а этот посвятить молитве и духовному просветлению.

В этот день нельзя произносить фразу "Христос Воскрес", поскольку в Вознесение из храмов выносят Плащаницу. Встречается ошибочное народное поверье, что в Вознесенье нужно обязательно помянуть умерших предков.

В Вознесение Господне нельзя думать о плохом. Вместо этого советуют вспомнить умерших родственников.

В старину запрещалось бросать мусор и плевать на улицу, потому что "можно попасть в Христа, который приходит в дома под видом нищих".

Ранее "Сегодня" подготовили для вас красивые поздравления с праздником Вознесения Господня.

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