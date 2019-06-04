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Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

По народному поверью, все, о чем попросишь в этот день, обязательно сбудется

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:35
Вознесение Господне в 2019 году отмечаем 6 июня
Вознесение Господне в 2019 году отмечаем 6 июня
Фото: Depositphotos

Вознесение Господне в 2019 году выпадает на 6 июня, четверг. Это один из главных православных праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи. Именно в день Вознесения Господне, согласно Библии, дух Иисуса Христа поднялся на небо. "Сегодня" пишут, как нужно провести этот праздник и что обязательно необходимо сделать.

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Вознесение Господне 6 июня: что это за праздник

После земной смерти Иисус еще сорок дней общался в образе человека со своими учениками, давая им наставления и благословляя на будущие апостольские свершения. По прошествии этих 40 дней Спаситель вознесся на небо, оставив ученикам важное послание о том, что он вернется на Землю. Это будет его второе пришествие, которое описано еще и в книге Апокалипсиса.

Вознесение Господне в 2019 году: что нужно сделать 6 июня

Постарайтесь посетить церковь и побывать на службе. Накануне праздника служится всенощная, а в день Вознесения Господня – проводится торжественная литургия, которая заканчивается чтением раздела Нового Завета, где написано о событиях Вознесения Господня.

Вознесение Господне: как провести праздник, приметы и суеверия

  • По народному поверью, все, о чем попросишь в этот день, обязательно сбудется. 
  • Для счастья в личной жизни следует бескорыстно и от чистого сердца сделать несколько добрых дел.
  • Чтобы улучшить финансовое положение, в день Вознесения, увидев голубя или услышав треск сороки, необходимо обратиться к Господу своими словами и попросить птицу, чтобы та принесла в ваш дом все самое лучше и драгоценное.
  • Если в этот день вы услышите крик вороны, то можно попросить у нее, чтобы она принесла удачу и процветание к вам на целый год.
  • Для продвижения в карьере следует испечь печенье в виде лестницы, ступени которой символизируют ваш поэтапный успех. Съесть сладость необходимо до захода солнца, а запить выпечку нужно святой водой.
  • Существует обычай на Вознесение Господне "завивать березу". Ранее именно на праздник Вознесения девушки заплетали в косу несколько веточек березы и смотрели, не завянут ли они. Если до Троицы ветки оставались зелеными, судьба девушки сложится удачно.

Ранее "Сегодня" подготовили для вас красивые поздравления с праздником Вознесения Господня.

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Источник: Сегодня
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