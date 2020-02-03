Впервые в мире: во Франции запретили компаниям выбрасывать товары, но "забыли" о штрафах

Теперь брендовые вещи нужно отдавать на благотворительность или перерабатывать

Во Франции ввели запрет на выброс нераспроданных товаров Фото: Depositphotos

Парламент Франции принял первый в мире закон, запрещающий компаниям выбрасывать нераспроданные или возвращенные товары. В частности, это касается брендов дизайнерской одежды, предметов роскоши, электроники, средств гигиены и косметики. Теперь упомянутые виды товаров нужно отдавать на благотворительность или перерабатывать.

Однако эксперты отмечают, что в новом законе не предусмотрено штрафов за его нарушение. "Благодаря принятому ранее закону о пищевых отходах, любой супермаркет, отказывающийся жертвовать еду, может быть оштрафован на 10 тыс. евро. А в этом законе нет штрафов. К сожалению, когда нет наказания, люди просто его проигнорируют", – заявил французский политик Араш Дерамбарш в комментарии для The Guardian.

В то же время запрещается использование бумаги для выдачи квитанций и одноразовых пластиковых изделий, зато аптеки поощрять продавать определенные медицинские средства индивидуальными дозами.

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К слову, сейчас во Франции действует норма, запрещающая супермаркетам выбрасывать непроданную пищу – эти продукты магазины должны передавать благотворительным организациям.

По данным офиса премьер-министра Франции, ежегодно в стране уничтожают или выбрасывают товары более чем 650 млн евро.

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