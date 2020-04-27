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Впервые за 60 лет: побережье неожиданно засветилось ярко-голубым светом, видео

Это результат биохимической реакции, вызванной биолюминисцентным планктоном в воде

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:06

Жители Мексики, прогуливаясь по пляжу Пуэрто-Маркес в Акапулько, попали на бесплатное "световое шоу", когда волны стали светиться голубым цветом. Это редкое явление – результат биохимической реакции, вызванной биолюминесцентным планктоном в воде. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Очевидцы утверждают, что такого на пляжах Акапулько не наблюдалось больше 60 лет. В соцсетях считают, что "шоу" стало возможным только в условиях карантина. Вход на пляж закрыт для отдыхающих уже месяц, и этого времени хватило, чтобы окружающая среда восстановилась.

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Однако морской биолог Энрике Айала Дюваль отверг идею, что это вызвано длительным отсутствием человеческой активности на пляже.

"Явление биолюминисценции не зависит от контакта микроорганизмов с людьми. К примеру, в других частях Мексики подобные шоу не редкость", – рассказывает эксперт.

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Напомним, благодаря карантину жителям северной Индии впервые за 30 лет открылся вид на вершину Гималаев. Восхищенные юзеры за считанные дни засыпали социальные сети историческими снимками. Они отмечают, что подобные кадры дают понять, какой вред человечество нанесло планете.

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