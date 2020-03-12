Врач с 20-летним стажем сделал "самое важное заявление о коронавирусе"

Медик Абду Шаркави специализируется на инфекционных заболеваниях

Медик по имени Абду Шаркави из канадского города Торонто, по мнению огромного количества пользователей Сети, сделал "самое важное заявление о коронавирусе". Врач опубликовал сообщение на своей странице в Facebook, в котором осудил чрезмерный страх и панику вокруг новой инфекции. Его пост за короткое время собрал более 500 тысяч лайков и около 1,4 миллиона репостов.

Абду Шаркави Фото: facebook.com/abdu.sharkawy

"Я не боюсь COVID-19, хотя и обеспокоен последствиями нового патогена, который распространился по всему миру. Переживаю за людей пожилого возраста и тех, чье состояние здоровья далеко от идеального", – пишет Шаркави, который специализируется на инфекционных заболеваниях и более 20 лет регулярно лечит пациентов.

Доктор заметил, что зафиксированы случаи краж комплектов масок из больниц и клиник, "где они действительно нужны". По его мнению, когда маски носят в аэропортах, торговых центрах и кафе, это провоцирует лишь еще больший рост атмосферы страха. "Мне действительно страшно из-за того, что многие жители разных стран потеряли рассудок и их охватила паника", – отметил он.

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Абду призвал людей помогать друг другу и сплотиться в борьбе с общей угрозой.

"Больше всего я боюсь того, какой пример мы даем нашим детям. Вместо разума, рациональности и альтруизма мы покажем им, что надо паниковать, бояться, быть подозрительными и корыстными", – заключил врач.

Фото: facebook.com/abdu.sharkawy

Коронавирус – возбудитель заболевания, которое передается воздушно-капельным путем от инфицированного человека или животного. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в городе Ухане. Болезнь распространилась во многих странах мира, включая Украину.

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