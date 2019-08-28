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Врачи пришили мужчине к паху отрезанный палец

Медики приняли такое решение, чтобы прооперированная область обросла новой кожей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:27
Пациенту из Великобритании пришили палец к паху
Пациенту из Великобритании пришили палец к паху
Фото: Pixabay

46-летнему столяру Энтони Леллиотту из английского города Уолтон-на-Темзе врачи пришили отрезанный палец к паху, чтобы восстановить руку, которая была рассечена надвое циркулярной пилой.

Отпиленный палец пришили к паху пациента
Отпиленный палец пришили к паху пациента
Фото: St George’s Hospital

"Многие хирурги решили бы, что такого рода повреждение уже невозможно исправить", – утверждает пластический хирург Роджер Адлард, который после 17-чесовой операции назвал случай Леллиотта самым сложным за свою карьеру.

Смотрите видео: что думают о своей профессии врачи

Как сообщает издание The Daily Telegraph, в мае мужчина ремонтировал пол и случайно распилил левую ладонь, отрезав себе большой, указательный и средний пальцы. Его доставили в больницу Святого Георгия, которая находится на юге Лондона.

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Врачи решили пожертвовать средним пальцем, который после травмы утратил стабильность и чувствительность. Его кости и кожу планировали использовать для реконструкции поврежденной кисти наряду с нервными волокнами и венами, пересаженными с предплечья и ступни. Недостающую кожу взяли с паха пациента. Чтобы прооперированная область обросла новой кожей, к ней пришили кисть. Через две недели ее отделили от паха, после чего восстановление пальцев было завершено.

Напомним, мы рассказывали, какую уголовную ответственность несет доктор за врачебную ошибку. Кроме этого, "Сегодня" писали, как женщина из-за врачебной ошибки родила чужих детей.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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