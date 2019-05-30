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Врачи рассказали о судьбе самого маленького недоношенного ребенка: видео

Девочка с весом 245 граммов родилась в декабре 2018 года с помощью кесарева сечения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:03
Врачи выходили самого маленького в мире новорожденного ребенка
Врачи выходили самого маленького в мире новорожденного ребенка
Фото: Depositphotos

Самого маленького в мире новорожденного ребенка удалось выходить медикам из Калифорнии, США. Девочка по имени Сейбу родилась в декабре 2018 года с помощью кесарева сечения, когда ее мать была на шестом месяце беременности. Вес младенца составлял 245 граммов. Недоношенного ребенка поместили на лечение в больницу города Сан-Диего, пишет CNN.
 

По словам врачей, преждевременные роды были необходимостью: плод в утробе матери не развивался, а жизнь женщины была в опасности. У женщины обнаружили редкое и опасное для матери и плода осложнения – преэклампсию, которое возникает лишь у шести процентов беременных.

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Сейбу находилась в отделении интенсивной терапии новорожденных в течение пяти месяцев. Младенец страдал на кровотечение в мозге, проблемы с легкими и сердцем. Врачи сделали все возможное для того, чтобы спасти жизнь Сейбу, и уже в мае ее выписали. На момент выписки вес составлял 2,5 килограмма. 

Ранее "Сегодня" писали о жительнице Германии, которая родила на 21-й неделе беременности. Врачи удивлены, что ребенок смог выжить на столь малом сроке. Ранее мы также рассказывали, как выходить недоношенного ребенка: все о Методе Кенгуру.

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