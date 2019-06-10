Врагу не пожелаешь: как сложилась судьба мужчины, выигравшего 5,3 млрд гривен

От британца Адриана Бейфорда ушла жена, заявив, что их восьмилетний брак стал просто невозможен

Адриан Бейфорд и его бывшая жена Фото: thisischriswhite.com

Огромный выигрыш в лотерею превратил жизнь 48-летнего Адриана Бейфорда из британского Кембриджшира в невыносимое испытание. После того, как в 2012 году мужчина сорвал джекпот в 158 млн фунтов стерлингов (5,3 млрд гривен) и вошел в список самых богатых людей Великобритании, его жизнь начала рушиться. Через пару лет от него ушла жена, заявив, что их восьмилетний брак стал просто невозможен. Женщина забрала детей и уехала с ними в Шотландию, пишет The Sun.

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Как сообщает издание, Адриан встречался еще с тремя девушками, но каждая из них хотела от него только одного – денег и дорогих подарков. В итоге мужчина остался один, совершенно потеряв всякую надежду на настоящую любовь. После выигрыша он купил себе огромное имение, на территории которого находились особняк и ферма.

"Все очень волнуются о нем. Адриан сам на себя не похож – он сильно отдалился от друзей. Все, чего он когда-либо хотел, это чтобы был кто-то, с кем можно было бы разделить свою жизнь", рассказывает прессе друг Адриана Бейфорда.

Адриан Бейфорд сорвал джекпот, но остался один Фото: thisischriswhite.com Адриан Бейфорд сорвал джекпот, но остался один Фото: thisischriswhite.com Адриан Бейфорд сорвал джекпот, но остался один Фото: thisischriswhite.com Адриан Бейфорд сорвал джекпот, но остался один Фото: thisischriswhite.com Адриан Бейфорд сорвал джекпот, но остался один Фото: thisischriswhite.com 1/5

Недавно британец решил уехать в Австралию и объявил о продаже недвижимости. Риелторы старались как могли, но вот прошло уже девять месяцев, а покупателей так и не нашлось.

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