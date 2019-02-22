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"Все это для мамы": девушка продала девственность политику за 2,6 миллиона долларов

У модели есть справка, подтверждающая ее невинность

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:11
Махбуба Мамедзаде Фото: instagram.com/mahbuba_mammadzada
Махбуба Мамедзаде
Фото: instagram.com/mahbuba_mammadzada

Модель из Азербайджана по имени Махбуба Мамедзаде продала девственность на интернет-аукционе, который был организован базирующимся в Германии сайтом Cinderella Escorts. Купил лот японский политик, предложивший за секс с девушкой 2,6 миллиона долларов. На втором месте оказался юрист из Лондона, на третьем – футболист из немецкого города Мюнхен, пишет издание Daily Star.
 

INSTAGRAM (@mahbuba_mammadzada)

INSTAGRAM (@mahbuba_mammadzada)

Махбуба Мамедзаде заявила, что имеет официальную медицинскую справку, удостоверяющую ее невинность. Модель также рассказывает, что делает это для своей мамы, которая знает о решении дочери. На полученные деньги Махбуба собирается путешествовать вместе с матерью по миру, а также купить для нее и себя жилье. Девушка также хочет подыскать себе спонсора-любовника, которые будет выплачивать ей ежемесячное содержание в размере примерно 34 тысяч долларов. И желает жить в США, где будет продолжать свою модельную карьеру.
 

INSTAGRAM

"Моя мама до сих пор делала все для меня, и вот теперь моя очередь сделать так, чтобы она мною гордилась", – говорит Махбуба Мамедзаде.
 

INSTAGRAM (@mahbuba_mammadzada)

Напомним, в США 19-летняя модель по имени Жизель выставила на торги свою девственность. Также мы писали, что на сайте Locanto 19-летняя жительница Сиднея выставила на продажу собственную девственность. Заплатить покупателю придется как минимум 250 тысяч долларов.

Кроме этого, сообщалось, что в Прикамье иностранка, которая планировала продать незнакомцам свою девственность, стала жертвой обмана и изнасилования.

Смотрите видео: 19-летняя модель из США продала свою девственность

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