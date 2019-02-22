"Все это для мамы": девушка продала девственность политику за 2,6 миллиона долларов

У модели есть справка, подтверждающая ее невинность

Махбуба Мамедзаде Фото: instagram.com/mahbuba_mammadzada

Модель из Азербайджана по имени Махбуба Мамедзаде продала девственность на интернет-аукционе, который был организован базирующимся в Германии сайтом Cinderella Escorts. Купил лот японский политик, предложивший за секс с девушкой 2,6 миллиона долларов. На втором месте оказался юрист из Лондона, на третьем – футболист из немецкого города Мюнхен, пишет издание Daily Star.



INSTAGRAM (@mahbuba_mammadzada) 4 Янв 2019 в 12:19 PST

INSTAGRAM (@mahbuba_mammadzada) 22 Ноя 2018 в 2:11 PST

Махбуба Мамедзаде заявила, что имеет официальную медицинскую справку, удостоверяющую ее невинность. Модель также рассказывает, что делает это для своей мамы, которая знает о решении дочери. На полученные деньги Махбуба собирается путешествовать вместе с матерью по миру, а также купить для нее и себя жилье. Девушка также хочет подыскать себе спонсора-любовника, которые будет выплачивать ей ежемесячное содержание в размере примерно 34 тысяч долларов. И желает жить в США, где будет продолжать свою модельную карьеру.



INSTAGRAM 12 Июл 2018 в 6:17 PDT

"Моя мама до сих пор делала все для меня, и вот теперь моя очередь сделать так, чтобы она мною гордилась", – говорит Махбуба Мамедзаде.



INSTAGRAM (@mahbuba_mammadzada) 11 Май 2018 в 3:05 PDT

Напомним, в США 19-летняя модель по имени Жизель выставила на торги свою девственность. Также мы писали, что на сайте Locanto 19-летняя жительница Сиднея выставила на продажу собственную девственность. Заплатить покупателю придется как минимум 250 тысяч долларов.

Кроме этого, сообщалось, что в Прикамье иностранка, которая планировала продать незнакомцам свою девственность, стала жертвой обмана и изнасилования.

Смотрите видео: 19-летняя модель из США продала свою девственность

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