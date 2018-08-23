Все сбылось: крымчанка жестко отомстила гадалке после предсказания

Женщину задержала полиция – ей грозит пять лет тюрьмы

Гадалка. Фото: depositphotos

В Симферополе (Крым) 32-летняя местная жительница задержала по подозрению в краже денег у местной гадалки, сообщает пресс-служба МВД России по аннексированному Крыму.

С заявлением о краже в отдел полиции обратилась 62-летняя местная жительница. По ее словам, неизвестные похитили из ее сумки 70 тысяч рублей (28 тысяч гривен). В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи была задержана 32-летняя женщина.

"Со слов подозреваемой, с заявительницей она знакома давно и неоднократно обращалась к ней, как к гадалке: та предсказывала ей судьбу на определенный период времени. После очередного сеанса, на котором гадалка предсказала ей скорую прибыль, подозреваемая, не дожидаясь исполнения предсказания, похитила денежные средства из ее сумки", — рассказали в полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в центре Киева полицейские задержали мошенницу-гадалку. На остановке общественного транспорта на бульваре Дружбы народов правоохранители обратили внимание на пенсионерку, которая общалась с другой женщиной. Она держала руку пенсионерки и что-то эмоционально рассказывала. Старушка очень нервничала, а потом сняла золотые серьги и передала собеседнице. Работники полиции сразу же вмешались в ситуацию.

Также мы сообщали, что в Киеве мошенница выманила у прохожей две тысячи гривен на "лечение порчи".