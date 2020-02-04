Всемирный день борьбы против рака 2020: история и традиции
Этот день призван привлечь внимание общественности к этому заболеванию
Всемирный день борьбы против рака (World Cancer Day) ежегодно выпадает на 4 февраля. Этот день призван привлечь внимание общественности к этому заболеванию, повысить осведомленность людей по всему миру для выявления и своевременного лечения. Дата была определена Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями в 2005 году.
Цель этой даты – привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака.
Смотрите видео: как уберечь себя от рака
Чаще всего люди умирают от рака легких, желудка, печени, толстого кишечника и молочной железы. Треть случаев смерти вызвана пятью основными факторами риска, которые связаны с поведением и питанием – это высокий индекс массы тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и употребление алкоголя.
Кстати, курение – самый значительный фактор риска развития рака, который приводит к 22% случаев смерти от рака и к 71% случаев смерти от рака легких.
В 2019 году стартовала трехлетняя кампания (2019 – 2021) "Я есть и буду" – это призыв к личной приверженности и осмыслению, что может сделать каждый в борьбе против этой болезни, и какой вклад внести в кампанию против рака. При этом, основное внимание уделяется следующим задачам:
- выбор здорового образа жизни;
- ранняя диагностика;
- качество жизни;
- лечение для всех.
Важно знать, что более 40% случаев возникновения рака можно предотвратить с помощью норм здорового образа жизни, а раннее выявление болезни дает высокий шанс излечения.
Напомним, ранее ученые выяснили, какое вещество защищает от рака груди.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
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