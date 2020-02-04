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Всемирный день борьбы против рака 2020: история и традиции

Этот день призван привлечь внимание общественности к этому заболеванию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:35
4 февраля – Всемирный день борьбы против рака 2020
4 февраля – Всемирный день борьбы против рака 2020
Фото: Depositphotos

Всемирный день борьбы против рака (World Cancer Day) ежегодно выпадает на 4 февраля. Этот день призван привлечь внимание общественности к этому заболеванию, повысить осведомленность людей по всему миру для выявления и своевременного лечения. Дата была определена Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями в 2005 году.

Всемирный день борьбы против рака: картинка
Всемирный день борьбы против рака: картинка
Фото: Bipbap

Цель этой даты – привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака.

Смотрите видео: как уберечь себя от рака

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Чаще всего люди умирают от рака легких, желудка, печени, толстого кишечника и молочной железы. Треть случаев смерти вызвана пятью основными факторами риска, которые связаны с поведением и питанием – это высокий индекс массы тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и употребление алкоголя.

Всемирный день борьбы против рака: картинка
Всемирный день борьбы против рака: картинка
Фото: Bipbap

Кстати, курение – самый значительный фактор риска развития рака, который приводит к 22% случаев смерти от рака и к 71% случаев смерти от рака легких.

Всемирный день борьбы против рака: картинка
Всемирный день борьбы против рака: картинка
Фото: Bipbap

В 2019 году стартовала трехлетняя кампания (2019 – 2021) "Я есть и буду" – это призыв к личной приверженности и осмыслению, что может сделать каждый в борьбе против этой болезни, и какой вклад внести в кампанию против рака. При этом, основное внимание уделяется следующим задачам:

  • выбор здорового образа жизни;
  • ранняя диагностика;
  • качество жизни;
  • лечение для всех.

Всемирный день борьбы против рака: картинка
Всемирный день борьбы против рака: картинка
Фото: Bipbap

Важно знать, что более 40% случаев возникновения рака можно предотвратить с помощью норм здорового образа жизни, а раннее выявление болезни дает высокий шанс излечения.

Всемирный день борьбы против рака: картинка
Всемирный день борьбы против рака: картинка
Фото: Bipbap

Напомним, ранее ученые выяснили, какое вещество защищает от рака груди.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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