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Всемирный день родителей: дата, история и значение

Узнайте, когда родители отмечают свой законный праздник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:05
Всемирный день родителей
Всемирный день родителей
Фото: Pixabay

Всемирный день родителей – это еще один замечательный и дружный семейный праздник, который приходится на самое начало лета и отмечается вместе с Днем защиты детей.

Смотрите видео, как дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина дают советы родителям:

Всемирный день родителей: когда отмечается праздник

Родители по праву могут праздновать свой день вместе с детьми – 1 июня. Это и неудивительно, ведь какой праздник у родителей может быть без благополучия собственных детей? И наоборот, дети без родителей не испытают должного счастья. В 2019 году 1 июня, и День родителей, и День защиты детей, приходится на выходную субботу. А значит, у всей семьи есть возможность провести эти выходные весело, ярко, празднично.

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История Всемирного дня родителей

День родителей – это относительно молодой праздник. Он был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН осенью 2012 года. И уже начиная с 2013 года, Всемирный день родителей стал ежегодным праздником, отмечаемым в честь пап и мам во всем мире в первый день лета, 1 июня, вместе с Днем всех детей.

Оба семейных праздника – и детский, и взрослый – нацелены на то, чтобы напомнить людям о главных общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти приоритеты как основу прочной, здоровой, высокодуховной и нравственной семьи. Ведь именно родители в высшей степени ответственны за воспитание и защиту своих детей, за их полное и гармоничное развитие, за уют и атмосферу счастья, любви и понимания в семейном кругу.

Ранее мы рассказывали, что День матери отмечается в Украине во второе воскресенье мая. Также летом чествуется еще один семейный праздник – День отца.

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