Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день
Сегодня.Lifestyle расскажет историю праздника Введение во храм пресвятой Богородицы, а также приметы и суеверия этого дня
Ежегодно 4 декабря православная церковь празднует Введение во храм пресвятой Богородицы (Третья Пречистая). Праздник связывают с рождением Марии и определения ее дальнейшей судьбы. Сегодня.Lifestyle расскажет историю этого праздника, а также о приметах этого дня и что нельзя делать.
Введение во храм Пресвятой Богородицы: история праздника
По преданию, именно 4 декабря в Иерусалимский храм впервые вошла трехлетняя Мария, будущая Богоматерь. Этот праздник установился еще на заре христианства, а в православии он получил широкое распространение в девятом веке.
Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет о том, что если родится дитя, то посвятить его на служение Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев свою дочь в лучшую одежду, с пением священных песен и с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм.
В народе же этот праздник называют "Воротами зимы", якобы он открывает ряд любимых праздников сезона: Андрея, Николая, Новый Год, Рождество, Новый Год по старому стилю и далее – Крещения.
Что нельзя делать в день Введения во храм пресвятой Богородицы
- Нельзя заниматься стиркой, уборкой, шитьем. Любые занятия, которые требуют значительных физических усилий, лучше отложить на другой день.
- Нельзя заключить церковный брак, так как в Рождественский пост венчания вообще не совершаются.
- С Введения и до Благовещения (7 апреля) не разрешалось копать землю лопатой. В народе говорят: "Земля покоится, на лето сил набирается".
- По поводу праздника не нужно устраивать пышных гуляний. Достаточно ограничится торжественным семейным обедом или ужином.
- В этот день лучше не давать в долг. Это не церковный запрет – скорее, народная примета.
Приметы на Третью Пречистую 4 декабря
Обязательно утром верующие посещают церковь. По примете, кто на Введение первым вернется в дом – тот и определит судьбу, что будет царить в доме. Как зайдет молодой человек, то будет достаток. Если приедет старый или с глупым характером – то жди беды. А если старая женщина придет, то и вовсе все будет нужда.
- Сколько на "Ввод" будет воды, столько на Юрия жди травы.
- Если на Введение в следа вода (талый снег), то на Юрия уже будет трава.
- Введенские морозы еще зимы не делают.
- Если ляжет глубокая зима, то готовь глубокие закрома.
- К празднику Введения часто реки уже сковывал первый лед.
- Если в день Введения во храм Пресвятой Богородицы будет морозно, то зима будет мягкой.
Напомним, 21 ноября прошел один из главных церковных праздников – собор Архистратига Михаила.