Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

Сегодня.Lifestyle расскажет историю праздника Введение во храм пресвятой Богородицы, а также приметы и суеверия этого дня

Введение во Храм Пресвятой Богородицы. Фото: pravoslaviavolyni.org.ua

Ежегодно 4 декабря православная церковь празднует Введение во храм пресвятой Богородицы (Третья Пречистая). Праздник связывают с рождением Марии и определения ее дальнейшей судьбы. Сегодня.Lifestyle расскажет историю этого праздника, а также о приметах этого дня и что нельзя делать.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: история праздника

По преданию, именно 4 декабря в Иерусалимский храм впервые вошла трехлетняя Мария, будущая Богоматерь. Этот праздник установился еще на заре христианства, а в православии он получил широкое распространение в девятом веке.

Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет о том, что если родится дитя, то посвятить его на служение Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев свою дочь в лучшую одежду, с пением священных песен и с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм.

В народе же этот праздник называют "Воротами зимы", якобы он открывает ряд любимых праздников сезона: Андрея, Николая, Новый Год, Рождество, Новый Год по старому стилю и далее – Крещения.

Что нельзя делать в день Введения во храм пресвятой Богородицы

Нельзя заниматься стиркой, уборкой, шитьем. Любые занятия, которые требуют значительных физических усилий, лучше отложить на другой день.

Нельзя заключить церковный брак, так как в Рождественский пост венчания вообще не совершаются.

С Введения и до Благовещения (7 апреля) не разрешалось копать землю лопатой. В народе говорят: "Земля покоится, на лето сил набирается".

По поводу праздника не нужно устраивать пышных гуляний. Достаточно ограничится торжественным семейным обедом или ужином.

В этот день лучше не давать в долг. Это не церковный запрет – скорее, народная примета.

Приметы на Третью Пречистую 4 декабря

Обязательно утром верующие посещают церковь. По примете, кто на Введение первым вернется в дом – тот и определит судьбу, что будет царить в доме. Как зайдет молодой человек, то будет достаток. Если приедет старый или с глупым характером – то жди беды. А если старая женщина придет, то и вовсе все будет нужда.

Сколько на "Ввод" будет воды, столько на Юрия жди травы.

Если на Введение в следа вода (талый снег), то на Юрия уже будет трава.

Введенские морозы еще зимы не делают.

Если ляжет глубокая зима, то готовь глубокие закрома.

К празднику Введения часто реки уже сковывал первый лед.

Если в день Введения во храм Пресвятой Богородицы будет морозно, то зима будет мягкой.

Напомним, 21 ноября прошел один из главных церковных праздников – собор Архистратига Михаила.