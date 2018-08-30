Выбраны самые лучшие свадебные фото со всего мира

В конкурсе участвовали пять тысяч снимков

Показаны самые лучшие свадебные снимки. Фото: Junebug Wedding

Американское свадебное агентство Junebug Wedding каждый год проводит конкурс Best Destination Photos и выбирает лучшие фотографии влюбленных пар, сделанные в самых красивых уголках нашей планеты.

На опубликованных снимках супружеские пары позируют на фоне звездного неба, пустыни или под водой. Также прогуливаться набережными Венеции, песчаными дюнами Маспаломаса на Канарских островах.

Показаны самые лучшие свадебные снимки. Фото: Junebug Wedding Показаны самые лучшие свадебные снимки. Фото: Junebug Wedding Показаны самые лучшие свадебные снимки. Фото: Junebug Wedding Показаны самые лучшие свадебные снимки. Фото: Junebug Wedding Показаны самые лучшие свадебные снимки. Фото: Junebug Wedding Показаны самые лучшие свадебные снимки. Фото: Junebug Wedding Показаны самые лучшие свадебные снимки. Фото: Junebug Wedding Показаны самые лучшие свадебные снимки. Фото: Junebug Wedding Показаны самые лучшие свадебные снимки. Фото: Junebug Wedding Показаны самые лучшие свадебные снимки. Фото: Junebug Wedding Показаны самые лучшие свадебные снимки. Фото: Junebug Wedding Показаны самые лучшие свадебные снимки. Фото: Junebug Wedding Показаны самые лучшие свадебные снимки. Фото: Junebug Wedding Показаны самые лучшие свадебные снимки. Фото: Junebug Wedding Показаны самые лучшие свадебные снимки. Фото: Junebug Wedding Показаны самые лучшие свадебные снимки. Фото: Junebug Wedding Показаны самые лучшие свадебные снимки. Фото: Junebug Wedding Показаны самые лучшие свадебные снимки. Фото: Junebug Wedding Показаны самые лучшие свадебные снимки. Фото: Junebug Wedding Показаны самые лучшие свадебные снимки. Фото: Junebug Wedding 1/20

"Для этого конкурса мы отбираем фотографии, которые сочетают красоту пейзажей и подчеркивают отношения между людьми", – говорит Керри Шваб, главный редактор конкурса.

В конкурсе участвовали 5 000 снимков, и вот лучшие из лучших.

Напомним, парень выложил неудачный кадр со свадьбы и его фото назвали лучшим в мире. 25-летний британец Кевин Кеннеди Райан отметил трехлетие своей свадьбы, но вместо обычных поздравлений и милых комментариев получил кучу удивленных вопросов. А снимок быстро стал вирусным. Все дело в том, что фотографу удалось поймать грустный и одновременно забавный момент.

Кроме этого, мы опубликовали для вас самые неудачные свадебные фото.

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