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Выглядит моложе сына: внешность матери всколыхнула сеть

Женщина выглядит как сестра или возлюбленная своего 22-летнего сына

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:32
Мать выглядит моложе своего 22-летнего сына Фото: instagram.com/jhnguyeners
Мать выглядит моложе своего 22-летнего сына
Фото: instagram.com/jhnguyeners

22-летний Джонатан Нгуен из американского города Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) показал в Facebook снимок, который он сделал вместе со своей матерью, и вызвал споры у пользователей сети. Публикация собрала более 14 тысяч лайков и около восьми тысяч комментариев, сообщает таблоид The Sun.
 

INSTAGRAM (@jhnguyeners)

INSTAGRAM

Юзеры в комментариях пишут, что женщина выглядит как сестра или возлюбленная парня. "Это классно, когда твоя мать-азиатка так молодо выглядит, – рассказывает 22-летний Джонатан Нгуен. – Пока к ней не начинают подкатывать твои сверстники". 

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Парень ответил, что его мать каждый день занимается спортом и старается есть меньше термически обработанных продуктов, заменяя их на фрукты. Джонатан отказался называть возраст своей матери, уточнив лишь, что она старше 40 лет.

"Она выглядит моложе тебя", – шутят юзеры в комментариях под постом. 

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Напомним, пользователи сети обратили внимание на снимки "вечно молодой" китаянки Лю Елинь. Женщина в свои 50 лет выглядит двадцатилетней. Позже она раскрыла секреты молодости.

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