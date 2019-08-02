Выглядит моложе сына: внешность матери всколыхнула сеть

Женщина выглядит как сестра или возлюбленная своего 22-летнего сына

Мать выглядит моложе своего 22-летнего сына Фото: instagram.com/jhnguyeners

22-летний Джонатан Нгуен из американского города Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) показал в Facebook снимок, который он сделал вместе со своей матерью, и вызвал споры у пользователей сети. Публикация собрала более 14 тысяч лайков и около восьми тысяч комментариев, сообщает таблоид The Sun.



9 Июн 2019 в 3:19 PDT INSTAGRAM (@jhnguyeners)

8 Сен 2018 в 12:13 PDT INSTAGRAM

Юзеры в комментариях пишут, что женщина выглядит как сестра или возлюбленная парня. "Это классно, когда твоя мать-азиатка так молодо выглядит, – рассказывает 22-летний Джонатан Нгуен. – Пока к ней не начинают подкатывать твои сверстники".

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Парень ответил, что его мать каждый день занимается спортом и старается есть меньше термически обработанных продуктов, заменяя их на фрукты. Джонатан отказался называть возраст своей матери, уточнив лишь, что она старше 40 лет.

"Она выглядит моложе тебя", – шутят юзеры в комментариях под постом.

Напомним, пользователи сети обратили внимание на снимки "вечно молодой" китаянки Лю Елинь. Женщина в свои 50 лет выглядит двадцатилетней. Позже она раскрыла секреты молодости.

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