"Выходили вместе с уборной": пассажиров самолета "поймали на горячем"

Стаффорд Слик во время перелета заподозрил попутчиков в непристойностях

Уединившихся в туалете самолета пассажиров "поймали на горячем" Фото: Pixabay

Пассажир самолета United Airlines Стаффорд Слик во время перелета заподозрил попутчиков в непристойностях. Парочка провела в уборной больше десяти минут. Об этом сообщает News.com.au.

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"Я был на многих рейсах. Не могу поверить своим глазам. Я слышал об этом, но никогда не думал, что увижу это в реальной жизни", – подписал публикацию пассажир, добавив хештег #milehigh (mile high club – "клуб занимавшихся сексом в самолете").

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На ролике показано, как несколько пассажиров собрались в очереди в туалет в проходе самолета. На следующих кадрах мужчина в красном свитере выходит из туалета, а спустя несколько секунд за ним следует его девушка.

Ранее "Сегодня" писали, как пассажиры самолета, занимающейся сексом в уборной, попали в неловкую ситуацию из-за стюардессы с хорошим чувством юмора. Кроме этого, мы рассказывали о певице, которую арестовали за "многообещающее" поедание банана:

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