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Выходные дни и праздники в мае 2019 года в Украине

Узнайте, как украинцы отдыхают на майские праздники 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Майские праздники 2019
Майские праздники 2019
Фото: Pixabay

Какие выходные и праздничные дни будут в мае 2019 года? Как и сколько украинцы отдыхают на майские праздники 2019? Какие еще официальные государственные и важные международные даты мы отмечаем в мае 2019 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Теплый добрый и приветливый май в преддверии жаркого лета многие люди традиционно проводят на природе. Это чудесное время праздников, пикников, шашлыков, всенародного веселья и гуляний. И уже сейчас можно задуматься об отдыхе, спланировать проведение праздничных и выходных, а для этого важно заранее узнать, когда и сколько дней украинцы по закону отдыхают в мае 2019 года.

Выходные дни и праздники в мае 2019

Помимо традиционных суббот и воскресений, всего в мае 2019 будет еще два официальных государственных праздника, являющихся выходными днями.

1 мая – День труда, выпадает на среду. Примечательно, что в нынешнем году этот майский праздник является завершающим законным нерабочим днем в веренице выходных, посвященных Пасхе. Как известно, украинцы получили целых пять выходных дней подряд – с субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая.

9 мая – День победы над нацизмом, который приходится на четверг. Кроме того, предпраздничный день 8 мая будет укороченным на 1 час.

Суббота, 11 мая – напротив, будет рабочим днем. Украинцы будут отрабатывать перенесенный накануне вторник 30 апреля по рекомендации Кабмина Украины. Но этот рабочий день также будет укороченным на 1 час.

Всего количество рабочих дней в мае составляет 22 дня. Официальных государственных праздников и выходных дней в конце весны будет 9.

Праздники в мае 2019

Предлагаем вашему вниманию полный список важных профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в мае 2019 года, помимо официальных выходных. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 мая – Международный день солидарности трудящихся.

2 мая – Всемирный день тунеядца.

3 мая – Всемирный день свободы прессы.

4 мая – Международный день пожарных.

5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов.

7 мая – День радио.

8 мая – День памяти и примирения в Украине, а также Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

11 мая – Всемирный день мигрирующих птиц, а также Международный день астрономии.

12 мая – День матери в Украине, а также Всемирный день медсестер.

15 мая – Международный день семьи.

16 мая – День вышиванки.

18 мая – Международный день музеев, а еще День Европы в Украине, День науки в Украине, а также День борьбы за права крымскотатарского народа.

19 мая – День памяти умерших от СПИДа.

20 мая – Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога, а также День банковских работников Украины.

23 мая – День морской пехоты Украины.

24 мая – День славянской письменности и культуры, а также начало последних звонков в школах Украины.

25 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины, а также День филолога.

26 мая – День химика.

30 мая – День женской эмансипации.

31 мая – Всемирный день без табака.

Ранее мы рассказывали, когда отмечается Пасха 2019 в Украине.

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