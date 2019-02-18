Выходные дни и праздники в марте 2019 года в Украине
Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в марте 2019
Какие выходные и праздничные дни будут в марте 2019 года? Когда и сколько отдыхают украинцы? Будет ли 8 Марта выходным? Какие официальные государственные и важные церковные праздники мы отмечаем в марте 2019 года? Читайте в нашей статье.
Первый месяц весны уже не за горами. Самое время задуматься об отдыхе, спланировать проведение праздничных и выходных, а для этого заранее узнать, когда и сколько дней украинцы по закону отдыхают в марте 2019.
Государственный праздник и выходные дни в марте 2019
Главный и долгожданный официальный государственный праздник – это Международный женский день 8 Марта. Ходят упорные дискуссии о его отмене и переводе в статус рядовых будних дней, но на сегодня это решение не принято. Так что успейте насладиться праздничной атмосферой и поздравить всех женщин, тем более что в нынешнем году 8 Марта выпадает на пятницу, поэтому украинцы будут отмечать его целых три дня подряд – с пятницы по воскресенье, 10 марта.
Количество рабочих дней в марте составляет 20 дней. Официальных государственных праздников и выходных дней в первый весенний месяц будет 11. И плюс еще один день 7 марта – предпраздничный, укороченный на 1 час.
Праздники в марте 2019
Предлагаем вашему вниманию список важных профессиональных, национальных, международных, религиозных праздников и значимых дат, которые отмечаются в марте 2019 года. Все эти дни будут рабочими, в том случае если они не выпадают на субботу или воскресенье. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.
- 1 марта – Всемирный день гражданской обороны.
- 3 марта – Всемирный день писателя.
- 4 марта – Масленица 2019, начало сырной недели, которая продлится до 10 марта.
- 8 марта – Международный женский день.
- 9 марта – Международный день ди-джея, а также День землеустроителя.
- 10 марта – Прощеное воскресенье, конец Масленицы.
- 11 марта – начало Великого поста 2019, который продлится до 27 апреля.
- 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей.
- 17 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.
- 18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины, а также День планетариев.
- 21 марта – Всемирный день поэзии и Международный день кукол, а также Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.
- 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, а также День таксиста.
- 23 марта – Всемирный день метеорологии.
- 24 марта – Всеукраинский день борьбы с туберкулезом.
- 25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, а также День СБУ.
- 26 марта – День Национальной гвардии Украины.
- 27 марта – Международный день театра.
Напомним, всемирный день комплимента: традиции праздника. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о Пасхе-2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник.
Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни
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