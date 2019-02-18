Выходные дни и праздники в марте 2019 года в Украине

Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в марте 2019

Появился календарь праздников на март 2019 года Фото: Pixabay

Какие выходные и праздничные дни будут в марте 2019 года? Когда и сколько отдыхают украинцы? Будет ли 8 Марта выходным? Какие официальные государственные и важные церковные праздники мы отмечаем в марте 2019 года? Читайте в нашей статье.

Первый месяц весны уже не за горами. Самое время задуматься об отдыхе, спланировать проведение праздничных и выходных, а для этого заранее узнать, когда и сколько дней украинцы по закону отдыхают в марте 2019.

Государственный праздник и выходные дни в марте 2019

Главный и долгожданный официальный государственный праздник – это Международный женский день 8 Марта. Ходят упорные дискуссии о его отмене и переводе в статус рядовых будних дней, но на сегодня это решение не принято. Так что успейте насладиться праздничной атмосферой и поздравить всех женщин, тем более что в нынешнем году 8 Марта выпадает на пятницу, поэтому украинцы будут отмечать его целых три дня подряд – с пятницы по воскресенье, 10 марта.

Количество рабочих дней в марте составляет 20 дней. Официальных государственных праздников и выходных дней в первый весенний месяц будет 11. И плюс еще один день 7 марта – предпраздничный, укороченный на 1 час.

Праздники в марте 2019

Предлагаем вашему вниманию список важных профессиональных, национальных, международных, религиозных праздников и значимых дат, которые отмечаются в марте 2019 года. Все эти дни будут рабочими, в том случае если они не выпадают на субботу или воскресенье. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 марта – Всемирный день гражданской обороны.

– Всемирный день гражданской обороны. 3 марта – Всемирный день писателя.

– Всемирный день писателя. 4 марта – Масленица 2019, начало сырной недели, которая продлится до 10 марта.

– Масленица 2019, начало сырной недели, которая продлится до 10 марта. 8 марта – Международный женский день.

– Международный женский день. 9 марта – Международный день ди-джея, а также День землеустроителя.

– Международный день ди-джея, а также День землеустроителя. 10 марта – Прощеное воскресенье, конец Масленицы.

– Прощеное воскресенье, конец Масленицы. 11 марта – начало Великого поста 2019, который продлится до 27 апреля.

– начало Великого поста 2019, который продлится до 27 апреля. 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей.

– Всемирный день защиты прав потребителей. 17 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.

– День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения. 18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины, а также День планетариев.

– День работника налоговой и таможенной службы Украины, а также День планетариев. 21 марта – Всемирный день поэзии и Международный день кукол, а также Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

– Всемирный день поэзии и Международный день кукол, а также Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, а также День таксиста.

– Всемирный день водных ресурсов, а также День таксиста. 23 марта – Всемирный день метеорологии.

– Всемирный день метеорологии. 24 марта – Всеукраинский день борьбы с туберкулезом.

– Всеукраинский день борьбы с туберкулезом. 25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, а также День СБУ.

– Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, а также День СБУ. 26 марта – День Национальной гвардии Украины.

– День Национальной гвардии Украины. 27 марта – Международный день театра.

Напомним, всемирный день комплимента: традиции праздника. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о Пасхе-2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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