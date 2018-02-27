Выходные дни на 8 марта: когда отдыхают, а когда работают украинцы
Украинцы в марте будут отдыхать 10 дней: названы даты
В соответствии с календарем выходных, который утвердил Кабмин, украинцев в марте 2018 года ожидают четырехдневные каникулы – с четверга, 8 марта (Международный женский день) до 11 марта (воскресение) включительно.
В общем, в марте граждане Украины будут отдыхать 10 дней.
Кабинет министров для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования рекомендует в марте 2018 года перенести рабочий день с пятницы 9 марта на субботу 3 марта.
Напомним, по четыре выходных на праздник: Кабмин дал рекомендации по выходным на 2018 год.
Согласно решению правительства, в этом году советуют перенести рабочие дни так, чтобы у украинцев было несколько групп по четыре выходных подряд.
Так, Кабмин рекомендует сделать выходными:
- 8-11 марта для празднования Международного женского дня;
- 28 апреля – 1 мая для празднования Дня труда;
- 28 июня – 1 июля для празднования Дня Конституции;
- 22-25 декабря для празднования Рождества христиан западного обряда;
- 29 декабря 2018 года – 1 января 2019 года для празднования Нового года.
Согласно проекту решения, Кабмин рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя, перенести такие рабочие дни:
- с 9 марта – на 3 марта;
- с 30 апреля – на 5 мая;
- с 29 июня – на 23 июня;
- с 24 декабря – на 22 декабря;
- с 31 декабря – на 29 декабря.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине также могут отменить перенос нерабочих дней, если праздник выпадает на выходной. В при этом в Минкульте выступили против такой инициативы и предложили, наоборот, сделать выходными днями больше религиозных праздников, например, Спас и Вознесение.
Смотрите видео: утверждены рекомендации по переносу рабочих дней в 2018 году
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