Выходные дни на 8 марта: когда отдыхают, а когда работают украинцы

В соответствии с календарем выходных, который утвердил Кабмин, украинцев в марте 2018 года ожидают четырехдневные каникулы – с четверга, 8 марта (Международный женский день) до 11 марта (воскресение) включительно.

В общем, в марте граждане Украины будут отдыхать 10 дней.

Кабинет министров для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования рекомендует в марте 2018 года перенести рабочий день с пятницы 9 марта на субботу 3 марта.

Напомним, по четыре выходных на праздник: Кабмин дал рекомендации по выходным на 2018 год.

Согласно решению правительства, в этом году советуют перенести рабочие дни так, чтобы у украинцев было несколько групп по четыре выходных подряд.

Так, Кабмин рекомендует сделать выходными:

8-11 марта для празднования Международного женского дня;

28 апреля – 1 мая для празднования Дня труда;

28 июня – 1 июля для празднования Дня Конституции;

22-25 декабря для празднования Рождества христиан западного обряда ;

; 29 декабря 2018 года – 1 января 2019 года для празднования Нового года.

Согласно проекту решения, Кабмин рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя, перенести такие рабочие дни:

с 9 марта – на 3 марта;

с 30 апреля – на 5 мая;

с 29 июня – на 23 июня;

с 24 декабря – на 22 декабря;

с 31 декабря – на 29 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине также могут отменить перенос нерабочих дней, если праздник выпадает на выходной. В при этом в Минкульте выступили против такой инициативы и предложили, наоборот, сделать выходными днями больше религиозных праздников, например, Спас и Вознесение.

Смотрите видео: утверждены рекомендации по переносу рабочих дней в 2018 году