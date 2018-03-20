Выходные дни на Пасху-2018: названы даты

Сегодня, 08:04

Порядок выходных дней утвержден правительством

Украинцев ждут длинные выходные на Пасху. Фото: pixabay
Украинцев ждут длинные выходные на Пасху. Фото: pixabay

Пасха, или Светлое Христово Воскресение, считается главным событием церковного календаря, древнейшим и самым важным христианским праздником.

В 2018 году пост заканчивается 7 апреля, а Пасха выпадает на 8 число. Дата праздника в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает его переходящим.

Украинцы на Пасху 2018 будут отдыхать три дня 7, 8 (суббота и воскресенье), а также 9 апреля, понедельник, также станет выходным днем. Такой порядок выходных дней утвержден правительством.

К слову, порядок празднования Пасхи три дня касается всех сотрудников, у которых пятидневная рабочая неделя, но при этом решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или руководитель.

Напомним, ранее мы писали о обычаях, приметах на Пасху

Ранее богослов назвал три аспекта, которые перевернут представление о Пасхе и рассказал, какой главный смысл Воскресения Христа.

Также сайт "Сегодня" писал, как отметить Пасху, что нельзя класть в пасхальную корзину и можно ли пить.  

Кроме этого, сообщалось, как звезды отметили Пасху-2017: Ребрик и Сумская посетили церковную службу, а Фреймут посвятила паски с дочкой.

Смотрите видео: как сэкономить на пасхальной корзине
украинцы, Пасха, выходные, дата

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Источник:

"Сегодня"

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