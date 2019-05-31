Выигравший 139 миллионов уборщик сделал неожиданное заявление

Мужчина рассказывает, что долго вглядывался в числа на лотерейном билете и сначала отказывался верить своим глазам

Уборщик сорвал невероятный джекпот, но даже не думает увольняться Фото: British Columbia Lottery Corporation

58-летний школьный уборщик из Канады Вито Халасан сорвал огромный джекпот в размере семи миллионов канадских долларов, что равно 139 миллионов гривен. Об этом сообщает издание People.

Мужчина рассказывает, что у него плохое зрение, поэтому он долго вглядывался в числа на лотерейном билете и отказывался верить своим глазам. У Вито трое детей и четверо внуков, и лотерейные билеты он покупал, мечтая обеспечить им безбедную жизнь.

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"Я мечтаю иметь возможность заботиться о своих детях и сделать их будущее лучше. Теперь мы сможем купить хороший дом для моих детей и внуков, – поделился Вито Халасан, добавив, что он продолжит работать уборщиком, просто станет брать меньше смен. – Для меня важно дать детям как можно больше, и несколько миллионов долларов – не предел".

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

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