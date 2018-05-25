Выпускной 2018 в Украине: когда отмечаем

Последний звонок прозвучит традиционно в последнюю пятницу весны

Выпускной 2018. Фото: pixabay

В Украине официальной и общепринятой даты для празднования выпускных нет. Все на усмотрение учебного заведения, рекомендуемые даты проведения выпускных в рамках от 25 мая до 24 июня.

В школах индивидуально принимают решение праздновать выпускной уже после ВНО, или же совместить выпускной бал и последний звонок.

Последний звонок для выпускников 2018 прозвучит традиционно в последнюю пятницу весны – 25 мая. А сессия ВНО начнется немного раньше: уже 22 и 24 мая состоятся первые тестирования по математике, украинскому языку и литературе.

Напомним, последний звонок-2018 в Украине: когда празднуем.

В Украине последний звонок-2018 пройдет в последнюю пятницу мая – 25 числа. Однако ученики девятых классов еще будут сдавать экзамены Государственной итоговой аттестации до середины июня, а выпускников 11 классов, которых в этом году насчитывается 185 508 человек, ждет ВНО. Тестирование состоится в период с 22 мая по 13 июня.

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