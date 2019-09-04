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Вышедшая замуж малолетняя невеста из-за скандала лишилась мужа

Суд пообещал взять на контроль подобные ситуации и защищать права детей

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:13
В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой Фото: twitter.com/AlinejadMasih
В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой
Фото: twitter.com/AlinejadMasih

Родители вышедшей замуж малолетней иранки предъявили судье провинции Бойер-Ахмад (Иран) копию свидетельства о рождении ребенка, согласно которому возраст девочки составляет 11 лет. К слову, регистрировать брак по местным законам можно только с 13. Об этом сообщает издание Rokna.

По словам родителей малолетней иранки и священнослужителя, это был временный брак, который заключили, чтобы познакомить пару и избежать при этом религиозных ограничений.

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Судья постановил, что, учитывая возраст девочки, такой брак нежелателен. Было решено расторгнуть его и подождать два года – до момента, когда пара сможет вступить в брак с разрешения суда. Обе стороны согласились с таким решением. Кроме того, суд пообещал взять на контроль подобные ситуации и защищать права детей.

Ранее "Сегодня" писали, что иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать. По словам Алинежад, согласно исламскому закону 13-летним девочкам разрешено выходить замуж, но не разрешается выбирать себе наряд.

Журналист Бабака Тагвея в своем Twitter-аккаунте сообщил, что брак 28-летнего иранца с малолетней девочкой из округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад власти страны требуют признать недействительным. Это решение было принято под давлением общественности.

Бабак Тагвей также более подробно описал личность жениха. По его данным, мужчину зовут Милад Чешани, он боец народного ополчения Басидж, которое входит в Корпус стражей исламской революции (КСИР). Некоторые СМИ пишут, будто мужчине не 28 лет, а 22 года.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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