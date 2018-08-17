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Вышла голой: официантка на видео решила удивить посетителей бара

Люди начали фотографироваться с девушкой на память

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:31
Голая официантка отличилась в США. Фото: depositphotos
Голая официантка отличилась в США. Фото: depositphotos

Посетителей одного из американских баров города Порт-Депозит (штат Мэриленд) обслужила обнаженная официантка в нарисованной одежде. Близкая подруга работницы заведения и по совместительству бодиарт-художница Джен Сейдел сняла их реакцию на видео и опубликовала на YouTube.

Сейдел нарисовала одежду вместе со взрослой дочерью, которая перенимает у матери ремесло. Они изобразили на теле модели джинсовые шорты и короткий зеленый топ. Издалека одежду трудно отличить от настоящей, но вблизи обман становился очевиден.

Некоторые посетители заметили подвох быстрее других. "На этой девушке нет одежды", — сообщил сидящий за одним из столиков мужчина своим друзьям, после чего все четверо принялись дружно глазеть на официантку. Женщины с другого столика спросили у нее о нарисованной одежде. Когда слух распространился по бару, люди стали фотографироваться с девушкой.

Напомним, что в Киеве на Подоле гулял мужчина в плавках с монтировкой. Мужчина был замечен на перекрестке Набережно-Крещатицкой и Валов.

Ранее в  полиции Киева сообщили детали резонансного происшествия, которое произошло в столичной подземке. Напомним, там был замечен полностью голый мужчина, который разгуливал по платформе и в вагоне поезда. 

Кроме того, патрульные гонялись за голым мужчиной на Крещатике. Позже выяснилось, что это был блогер, который решил проверить работу копов.

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Источник: Lenta.ru
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