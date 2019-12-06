Выспаться за 15 минут: военный раскрыл секрет идеального сна

Эта методика основана на учении американского психолога Бада Уинтера

Неплохо отдохнуть можно за 15 минут, утверждает военный Фото: BRUNO CERVERA / Unsplash

Анонимный военный в интервью LIFE рассказал, как можно уснуть за две минуты, а выспаться за 15. По его словам, ключевую роль играет не время, а техника дыхания и умение расслабить тело. Однако бодрости хватит часа на четыре, поэтому такой отдых не заменит полноценный сон. Боец добавил, что эта методика основана на учении американского психолога Бада Уинтера.

Как и сколько лучше спать – смотрите видео:

Как быстро уснуть и выспаться за 15 минут

Нужно откинуться на спинку стула, поставить ноги параллельно друг другу и положить руки на грудь, скрестив их. При этом опустить подбородок и плечи и расслабить мышцы головы. Также расслабить нужно глаза, челюсть, губы и язык. Важно дышать медленно и глубоко.

В положении лежа руки нужно вытянуть вдоль ладонями вверх. Если закатить наверх глаза, только без напряжения, сон наступит еще быстрее.

Для психического расслабления надо представить природу, например, закат и водную гладь.

Примените технику "четыре-семь-восемь". Нужно четыре секунды спокойно вдыхать через нос, задержать воздух на семь секунд и восемь секунд спокойно выдыхать. Такие манипуляции замедлят сердечный ритм и понизят температуру тела, что и должно происходить с организмом перед сном.

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