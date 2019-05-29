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Вывела голого на улицу: жена жестко проучила неверного мужа

Женщина заявила, что только это наказание поможет им сохранить брак

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:46
В Колумбии женщина проучила неверного супруга
В Колумбии женщина проучила неверного супруга
Фото: Depositphotos

В городе Барранкилья (Колумбия) жена, поймавшая мужа на измене, заставила его раздеться догола, лечь на крышу автомобиля, а затем провела супруга в таком виде по городу. Женщина заявила, что только это наказание поможет сохранить брак, сообщает издание Daily Mail.

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Как сообщает таблоид, колумбийка поймала мужчину с поличным, когда тот уединился в мотеле с любовницей. Неверный муж пристал на условия благоверной и сделал все, как она просила.  

Смотрите видео: жена вывела голого мужа на людную улицу

Необычное зрелище привлекло множество зевак, которые снимали обнаженного мужчину при помощи мобильных телефонов. В итоге полицейские арестовали изменника и обвинили его в нарушении общественного порядка. Ему грозит штраф – 150 фунтов стерлингов (около четырех тысяч гривен). 

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что одесситка жестко отомстила любовнику, "лайкающему" других девушек. Кроме этого, мы писали, что девушка поймала парня на измене и отомстила, опозорив его на весь мир.

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