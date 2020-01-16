Выяснилось, что не виновен: мужчина по ошибке просидел в тюрьме 30 лет
Джерри Томаса приговорили к 50 годам тюрьмы за нападение и покушение на убийство
13 января американский суд отменил вынесенный в 1991 году приговор и освободил 62-летнего заключенного Джерри Томаса. Невиновный мужчина просидел в тюрьме 30 лет, сообщает газета The Guardian.
В 1987 году жительница города Детройт, штат Мичиган, пожаловалась в полицию, что на нее напали в машине возле продуктового магазина. Спустя два года жертва признала в Томасе того самого злоумышленника. Хотя у полиции не было вещественных доказательств и показаний свидетелей, Томаса приговорили к 50 годам тюрьмы за нападение и покушение на убийство.
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Правду удалось выяснить экспертам некоммерческой юридической организации The Innocence Project, которая стремится оправдать неправомерно осужденных людей.
Томас выразил благодарность за то, что наконец может вернуться домой к семье. "Если бы полиция провела тщательное расследование, Томас никогда бы не оказался за решеткой", – заключила представительница The Innocence Project Джейн Пучер.
Напомним, американцу Крейгу Коули, который по несправедливому приговору просидел в тюрьме 39 лет, выплатили 21 миллион долларов в качестве компенсации. Также мы рассказывали о заключенном, который сбежал из тюрьмы ради посещения стоматолога.
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