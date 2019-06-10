Выжившая в страшном ДТП девушка вышла замуж: появились фото

Эрин Роллинс из американского города Чикаго намерена бороться за свое счастье до конца

Свадьба Эрин Роллинс Фото: instagram.com/livingfatiguefree

33-летняя американка Эрин Роллинс из Чикаго (США) после ужасного ДТП и длительной реабилитации вышла замуж. Молодой человек Эрин по имени Деннис не бросил любимую в самый сложный момент. Он был рядом с ней, и спустя два года пара сыграла свадьбу, пишет Daily Mail.

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Девушка рассказывает, что ударом машины ей раздробило позвоночник, осколки проникли в позвоночный канал и повредили внутренние органы, вызвав обильное кровотечение. В общей сложности она пережила восемь операций.

Эрин Роллинс после ужасного ДТП вышла замуж Фото: instagram.com/livingfatiguefree Эрин Роллинс после ужасного ДТП вышла замуж Фото: instagram.com/livingfatiguefree Эрин Роллинс после ужасного ДТП вышла замуж Фото: instagram.com/livingfatiguefree Эрин Роллинс после ужасного ДТП вышла замуж Фото: instagram.com/livingfatiguefree Эрин Роллинс после ужасного ДТП вышла замуж Фото: instagram.com/livingfatiguefree 1/5

Роллинс до конца своей жизни будет испытывать боль и использовать калоприемник. Беременность для нее тоже нежелательна из-за травмы таза. Но даже это не способно сломать девушку – она намерена бороться за свое счастье до конца.

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"То, что я простила водителя, еще не значит, что со мной все в порядке. Мы не можем контролировать то, что случается с нами, но мы можем реагировать на это так, как захотим. Можно просто лечь и принять это, а можно встать и сражаться", – заявила Эрин.

Ранее "Сегодня" писали, как жительница Китая устроила свадебную фотосессию с парализованным возлюбленным и готовится выйти за него замуж. Кроме этого, мы рассказывали о невесте, которая спустя 16 дней брака сбежала от мужа со священником.

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