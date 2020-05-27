"Я все знаю": жених разыграл невесту и случайно узнал, что у нее есть любовник

Девушка призналась, что провела ночь со своим бывшим парнем

Пользователь ресурса Pikabu, зарегистрированный под ником Nef1l1m, поделился с читателями невероятной жизненной историей: он решил подшутить над своей девушкой, притворившись, будто бы знает, что у нее есть любовник. Однако обычный розыгрыш привел к неожиданному итогу – жизнь парня изменилось раз и навсегда.

Парень возвращался с работы домой, и чтобы немного развлечься, он решил подколоть свою будущую невесту (пара планировала в скором времени пожениться). Когда девушка села в машину и поздоровалась с женихом, тот молчал. Парень сделал вид, что обиделся. Всю дорогу его возлюбленная пыталась узнать, что же случилось, однако автор поста играл свою роль до конца и старался себя не выдать. Молодой человек закончил свой спектакль простой фразой: "Я все знаю".

После этого девушка неожиданно расплакалась. Внезапно она рассказала о свидании со своим бывшим парнем. На них нахлынули старые чувства, и они провели ночь вместе.

"Она просила прощения, писала, звонила. Свадьба отменена. Я дал ей два дня на то, чтобы съехать. Сам, находясь в состоянии аффекта, уехал к родственникам", – рассказывает Nef1l1m, отмечая, что в итоге экс-невеста увезла с собой мебель, посуду и все подарки. "Моя жизнь с чистого листа началась с похода в магазин за кастрюлей, пачкой пельменей, тарелкой и вилкой. А спать на полу даже немножко полезно", – резюмировал он.

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