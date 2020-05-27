Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Я все знаю": жених разыграл невесту и случайно узнал, что у нее есть любовник

Сегодня, 06:56

Девушка призналась, что провела ночь со своим бывшим парнем

Пользователь ресурса Pikabu, зарегистрированный под ником Nef1l1m, поделился с читателями невероятной жизненной историей: он решил подшутить над своей девушкой, притворившись, будто бы знает, что у нее есть любовник. Однако обычный розыгрыш привел к неожиданному итогу – жизнь парня изменилось раз и навсегда.

Парень возвращался с работы домой, и чтобы немного развлечься, он решил подколоть свою будущую невесту (пара планировала в скором времени пожениться). Когда девушка села в машину и поздоровалась с женихом, тот молчал. Парень сделал вид, что обиделся. Всю дорогу его возлюбленная пыталась узнать, что же случилось, однако автор поста играл свою роль до конца и старался себя не выдать. Молодой человек закончил свой спектакль простой фразой: "Я все знаю".

Читайте также:
Раздетая женщина ради мести неверному супругу на крыше авто устроила истерику: видео

После этого девушка неожиданно расплакалась. Внезапно она рассказала о свидании со своим бывшим парнем. На них нахлынули старые чувства, и они провели ночь вместе.

"Она просила прощения, писала, звонила. Свадьба отменена. Я дал ей два дня на то, чтобы съехать. Сам, находясь в состоянии аффекта, уехал к родственникам", – рассказывает Nef1l1m, отмечая, что в итоге экс-невеста увезла с собой мебель, посуду и все подарки. "Моя жизнь с чистого листа началась с похода в магазин за кастрюлей, пачкой пельменей, тарелкой и вилкой. А спать на полу даже немножко полезно", – резюмировал он.

Смотрите видео: как женщины мстят неверным возлюбленным

Кроме этого, мы рассказывали об одесситке, которая жестко отомстила любовнику, "лайкающему" других девушек.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Вывела голого на улицу: жена жестко проучила неверного мужа Ревнивая жена жестко отомстила неверному супругу: видео Девушка разоблачила измену парня благодаря детали на фото в сети Муж снял на видео доказательства измены жены: «Покажу твоей матери»
курьез измена шутка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Богині любові: лише ці 4 красивих імені приносять жінкам кохання
Богині любові: лише ці 4 красивих імені приносять жінкам кохання
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Як дівчина з дитячого будинку підкорює світ
Як дівчина з дитячого будинку підкорює світ
Як змінилися знаменитості після пластичних операцій
Як змінилися знаменитості після пластичних операцій

Популярные статьи

Вчера, 17:44Fun

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Вчера, 16:13Fun

26 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:34Шоу-бизнес

Обязан выплатить миллионы рублей: Филипп Киркоров проиграл дело в суде

Вчера, 13:29Fun

Что подарить детям: интересные идеи для праздника

Вчера, 13:19Смотрите на OLL.TV

Пять приключенческих боевиков, которые смотрятся на одном дыхании

Вчера, 13:07Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Вчера, 10:12Food

Что приготовить из киноа: ТОП-5 необычных рецептов

Вчера, 08:02Шоу-бизнес

Меган Маркл и принца Гарри обвинили в хищении крупной суммы – СМИ

25 маяШоу-бизнес

"Они очень запуганы": экс-жене рэпера Сереги удалось встретиться со своими детьми

25 маяFood

Как выбрать и замариновать мясо для шашлыка

25 маяШоу-бизнес

Проводили в последний путь: где похоронили маму Ирины Билык

25 маяШоу-бизнес

"Уходите, не надейтесь, что кто-то изменится": украинская супермодель обратилась к подписчицам

25 маяШоу-бизнес

Именинница дня: ТОП-5 гугл-запросов о Маше Ефросининой

25 маяFun

Телеведущая на карантине не мыла волосы шампунем: как она выглядит сейчас, фото

24 маяFun

Где покататься на роликах в Киеве с семьей: обзор роллердромов

24 маяFun

24 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Як змінилися знаменитості після пластичних операцій
Як змінилися знаменитості після пластичних операцій
Тіна Кароль поділилася ніжним фото, проте фанати дещо помітили
Тіна Кароль поділилася ніжним фото, проте фанати дещо помітили
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Раскрыт секрет молодости 72-летней Ротару
Раскрыт секрет молодости 72-летней Ротару
Появившаяся после тяжелой болезни Бабкина поразила внешним видом
Появившаяся после тяжелой болезни Бабкина поразила внешним видом
Википедия врет. Оля Полякова назвала свой настоящий возраст
Википедия врет. Оля Полякова назвала свой настоящий возраст
Анна Седокова опубликовала откровенное фото
Анна Седокова опубликовала откровенное фото
Смачна закуска – рецепт класичного форшмаку з оселедця
Смачна закуска – рецепт класичного форшмаку з оселедця