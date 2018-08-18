Яблочный Спас 2018: что можно, а что нельзя святить в церкви

Нужно ответственно отнестись к продуктам, которые вы готовите к освящению

Яблочный Спас 2018: собираем праздничную корзину. Фото: depositphotos

Ежегодно 19 августа православный христиане отмечают большой праздник – Преображения Господня-2018 или Яблочный Спас (Второй Спас). В народе украинцы любят его называть Яблочный Спас или же Второй Спас. В храмах 19 августа проходят торжественные богослужения. Люди освящают яблоки, которые только с этого дня разрешается есть. Считается, что в этот день, 19 августа, на горе Фавор ученики Христа увидели его настоящую суть.

На Яблочный Спас принято угощать детей бедных и больных людей. Чем больше яблок получится раздать, тем более добрым и щедрым будет к вам Бог. Праздник Второго Спаса, прежде всего, должен напомнить людям о важности духовного преображения.

Что святить в церкви на Яблочный Спас-2018

Вам нужно очень ответственно отнестись к продуктам, которые вы готовите к освящению. В корзинку положите, прежде всего, яблоки, сливы, груши, виноград, персики. Обязательно – мед, колосья ржи и пшеницы. Разрешено также нести в церковь овощи – помидоры и морковь, к примеру. Можно святить хлеб, соль и хрен (символ стойкости в вере), также выпечку с яблоками. Чем разнообразней и красивее вы оформите свою корзинку, тем лучше. Вы символически отдаете дань богатству и щедрости природы. Украсить корзинку можно разнообразными ленточками и живыми цветами. Дополнить ваш фруктовый набор могут свечи, зелень (мята, чернобривцы, чабрец). Живая зелень символизирует радость и веру в бессмертную жизнь.

Что нельзя нести в церковь на Яблочный Спас-2018

В корзину не стоит класть деньги и прочие материальные ценности, а также спиртное (кроме вина кагор). Запомнить: освященные продукты нельзя выбрасывать. Их стараются съесть за праздничным столом, поделиться с гостями, родственниками, друзьями. Испортившиеся остатки не выбрасывают. Рекомендуют их отдавали домашнему скоту или закапывали в саду.

Напомним, что второй Спас – яблочный отмечают 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа.

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