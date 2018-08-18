Яблочный Спас 2018 – что нельзя делать в праздник

В этот день обязательно нужно посвятить в церкви яблоки

Яблочный Спас 2018 отмечает 19 августа. Фото: depositphotos

19 августа в Украине отмечают Яблочный Спас (или Второй Спас). Сайт Сегодня пишет, как нужно провести этот день, что можно делать, а что категорически запрещено.

Яблочный Спас 2018 – второй в череде "трех Спасов". Каждый год их отмечают 14 августа (Медовый Спас), 19 августа (Яблочный Спас) и 29 августа (Ореховый или Хлебный Спас). На Яблочный спас принято печь пироги с яблоками, а также другие блюда с добавлением яблок. Считается, что на праздник нужно угощать пирогами с яблоками детей и бедняков. Также в этот день начинается сбор урожая яблок и заготовка фруктов на зиму.

Что нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа

Нельзя есть яблоки до Яблочного Спаса, и даже в этот день, пока фрукты не освящены в церкви.

Также нельзя убивать или прогонять насекомых.

Помните, что до 27 августа идет Успенский пост. Поэтому нельзя развлекаться, а также есть мясо, яйца, жирную пищу.

Нельзя шить, вязать, заниматься уборкой и строительными работами. Вообще, лучше не выполнять никакой физической работы, кроме приготовления пищи и сбора урожая.

Нельзя ссориться, ругаться или желать кому-либо зла. Считается что неприятности, которые пожелаете другому человеку в этот день, вернутся к вам сторицей.

Что обязательно нужно делать в 19 августа

Существует традиция загадывать желание при первом укусе яблока;

Яблочный Спас – третий летний день, когда принято поминать умерших (первые два – Страстной Четверг и Троица). Обрядовые блюда – пироги и вареники с яблоками, печеные яблоки, другая выпечка и блюда из яблок, компот.

Обязательно на нужно сходить в церковь на священное богослужение;

Освятить яблоки и другие фрукты в церкви.

Напомним, что второй Спас – яблочный отмечают 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа.

Смотрите видео, как в Украине отпраздновали Медовый Спас 2018: