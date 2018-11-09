Японский стилист показал, как прическа может изменить человека

Цены на его услуги достаточно высоки

Стилист показал, как прическа меняет человека. Фото: pixabay

Сеу Оцуки – стилист-виртуоз из Токио, один из самых высокооплачиваемых парикмахеров японской столицы. Цены на его услуги высоки даже по токийским меркам – от 59 долларов, но на недостаток клиентов Оцуки не жалуется.

У Сеу есть дар не только преображать людей, но и придавать им уверенности в себе. Поэтому благодарные клиенты идут к нему снова и снова. В талантах Оцуки можно убедиться, посмотрев видео, которые он выкладывает на своих аккаунтах в соцсетях.

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Значение стрижки в образе человека играет очень важную роль. Она способна как сделать моложе, так и состарить, поменять форму лица, как скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства, так и наоборот. Также многие прически имеют тесную связь с культурой. Например, длинные волосы у мужчин вызывают ассоциацию с рок-звездами, платиновые блондинки – с Мэрлин Монро. Также некоторые прически ассоциируются с определенным возрастом: выстриженные узоры и косички подходят молодежи, но на человеке более старшего возраста будут смотреться нелепо.

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Напомним, раскрыт секрет странной прически Трампа.

Необычная прическа президента США Дональда Трампа – результат процедуры по пересадке волос. Об этом журналист Майкл Вулф со ссылкой на дочь Трампа Иванку рассказывает в своей книге "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри".

Кроме этого, мы писали, что экстремальная прическа и яркий макияж украинской судьи взорвали интернет.