Забавная головоломка с изображением кошки поставила сеть в тупик

Среди 139 голубей вам нужно отыскать одну серую кошку

Головоломка с изображением кошки озадачила юзеров Фото: Pixabay

Американский производитель корма для животных Natures Menu в честь национального дня кошек в США, который отмечается 29 октября, выпустил забавную головоломку. Среди 139 голубей нужно отыскать одну серую кошку. Как пишет Daily Mail, в среднем на это уходит примерно 18 секунд, но некоторые справляются с задачей и за меньшее время.

"Как лучше всего отпраздновать Национальный день кошек? Конечно же, бросить вызов вашей семье и друзьям и предложить найти в нашем фантастическом пазле пропавшего котенка среди голубей", – написал в Twitter управляющий директор Natures Menu Крейг Тейлор.

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Авторы головоломки советуют: если вы изо всех сил пытаетесь найти кошку, но у вас не получается, – присмотритесь к правой стороне изображения.

Ранее "Сегодня" писали, как отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик. Кроме этого, мы писали о странной оптической иллюзии, которая рассорила пользователей сети.

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