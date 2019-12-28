Забавная реакция бабушки на подарок попала на видео

Женщина получила в подарок сумку, которую не могла купить на протяжении 20 лет

Реакция женщины на подарок развеселила сеть Фото: Doruk Yemenici / Unsplas

Больше 11 миллионов просмотров в Twitter-аккаунте дизайнера Захрии Лаветти набрал короткий ролик, на котором ее бабушка из США радуется долгожданному подарку на день рождения. Женщина получила сумку, которую не могла купить на протяжении 20 лет.

На обнародованной записи показано, как 72-летняя американка раскрывает упаковку и вынимает подарок своей мечты. Она начинает кричать от радости и подпрыгивает на месте, при этом пытаясь рассмотреть аксессуар. В конце видео она натянула презент на голову. За кадром слышен смех.

Смотрите видео: как получать желанные подарки

В комментариях под роликом пользователи сети поздравляли героиню ролика с приобретением и называли ее эмоции трогательными. За несколько дней публикация набрала почти тысячу лайков и 166 тысяч ретвитов.

Напомним, "Сегодня" рассказывали о лучших подарках детям на Новый год 2020. Кроме этого, мы писали, что подарить парню на зимние праздники.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.