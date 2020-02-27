"Забавное лицо" журналиста во время репортажа о погоде рассмешило зрителей: видео

Репортер случайно включил фильтры в Facebook

Журналист канала WLOS Джастин Хинтон из американского штата Северная Каролина хотел сделать серьезный репортаж в прямом эфире о сильном снегопаде, однако нажал на телефоне не на ту кнопку. Репортер случайно включил фильтры в Facebook и по очереди представал перед камерой в разных обликах – котика, космонавта, волшебника.

Помощник предупредил журналиста о появлении "смешных лиц" на экране. Но тот проигнорировал предупреждение и продолжил прямой эфир. Хинтон осознал свою ошибку только после того, как прочитал комментарии зрителей по поводу "забавных мордашек".

Зрителям его репортаж очень понравился. "Полный восторг! Давно я так не смеялся", "У тебя забавное лицо", – написали они в комментариях под роликом. Некоторые даже предложили вести в таком стиле все передачи о погоде. Это, мол, сразу поднимет рейтинги программ.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Кроме этого, забавные ляпы журналистов собрали в одном видео. В ролике блогер показал много десятков эпизодов нештатных ситуаций в прямом эфире: бой приглашенных в телевизионную студию гостей, пьяную ведущую новостей, корреспондентов-нахалов.

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