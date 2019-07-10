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Забавное видео с ловящей рыб кошкой заинтриговало сеть

В комментариях юзеры обсуждают, почему животное не ест рыбу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:14
Смешное видео с кошкой развеселило пользователей сети
Смешное видео с кошкой развеселило пользователей сети
Фото: Pixabay

На портале Reddit стал популярным забавный ролик с кошкой, ловящей разноцветных рыбок. На записи показано, как один из карпов кои в ответ на любопытство животного кусает пушистика за лапу, но тот все равно не проявляет агрессию, а даже наклоняется ближе к воде.

Пользователи сети поставили этой публикации почти 20 тысяч лайков, а на сайте Imgur видео собрало больше 1,3 миллиона просмотров. 

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В комментариях юзеры спрашивают, почему кошка не охотится на рыбу. "Вероятно, котика хорошо кормят, поэтому он не рассматривает рыбу в качестве пищи", "Да что не так с этим котом? Это еда, которую нужно съесть!", "Рыбы – это друзья, а не еда!", "Кот просто скромничает", "На самом деле здесь рыба пытается съесть кошку", "Я больше удивлен, что рыба проявляет интерес к кошке", "Эта кошка выражает любовь к рыбкам, такую же, какую получает от своего человека", "Это очень подозрительно", – пишут под видео юзеры. 

Ранее "Сегодня" рассказывали, как кот с необычной внешностью стал звездой интернета. Кроме того, мы показывали фото загадочную кошку-лису.

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Источник: Сегодня
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