Забавные фото: кот с необычной внешностью стал звездой интернета

Пушистик по кличке Тоби внешне "очень похож на старика", утверждает хозяйка животного

У кота Тоби диагностировали синдром Элерса-Данлоса Фото: instagram.com/tummyandgummy

Британка Джорджина Прайс и ее молодой человек Кристофер Ларднер из Глостершира (Великобритания) забрали из общества защити животных семилетнего кота Куинтона, а также младшего на год очень необычного пушистика по кличке Тоби, который "внешне очень похож на старика", пишет Daily Mail.

"Они были очень напуганы и прятались под кроватью неделями, но еда и любовь все же сделали свое дело. Теперь это место принадлежит им. Они делают что хотят и выказывают недовольство, если ты, например, включаешь свет, когда они спят", – рассказывает хозяйка питомцев Джорджина Прайс.

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Как оказалось, у Тоби было заболевание, о котором новые хозяева ничего не знали, – синдром Элерса-Данлоса. Это врожденное состояние, при котором кожа становится чрезмерно эластичной, дряблой и хрупкой из-за недостатка коллагена. Хотя в целом, несмотря на заболевание, Тоби стал вести себя как обычный кот. Он любит наблюдать за птичками, забавляться с игрушками и ласкаться.

Кот Тоби Фото: instagram.com/tummyandgummy Кот Тоби Фото: instagram.com/tummyandgummy Кот Тоби Фото: instagram.com/tummyandgummy Кот Тоби Фото: instagram.com/tummyandgummy Кот Тоби Фото: instagram.com/tummyandgummy Кот Тоби Фото: instagram.com/tummyandgummy Кот Тоби Фото: instagram.com/tummyandgummy Кот Тоби Фото: instagram.com/tummyandgummy Кот Тоби Фото: instagram.com/tummyandgummy Кот Тоби Фото: instagram.com/tummyandgummy 1/10

Хозяйка даже создала своему любимчику страницу в Instagram, благодаря которой он стал звездой сети.

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