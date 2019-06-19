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Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

Неудобства высокого роста показали в серии интересных снимков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:21
Высокие люди часто попадают в нелепые ситуации
Высокие люди часто попадают в нелепые ситуации
Фото: Bored Panda

Высокие люди часто привлекают внимание окружавших, многие им завидуют, некоторые наоборот – сочувствует. Издание Bored Panda собрало самые курьезные и забавные фотографии, на которых показаны неудобства, с которыми сталкиваются в жизни высокие люди.

Смотрите видео: какие курьезы происходят с красотками


Самые смешные курьезы, которые случаются с красотками

Неловкие моменты случаются с ними в самых разных ситуациях и местах: ванной, гардеробной, спальне и даже в путешествии. 

Неудобства высокого роста показали в серии фото
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Неудобства высокого роста показали в серии фото
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Неудобства высокого роста показали в серии фото
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Неудобства высокого роста показали в серии фото
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Неудобства высокого роста показали в серии фото
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Неудобства высокого роста показали в серии фото
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Неудобства высокого роста показали в серии фото
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Неудобства высокого роста показали в серии фото
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Неудобства высокого роста показали в серии фото
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Неудобства высокого роста показали в серии фото
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Неудобства высокого роста показали в серии фото
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Неудобства высокого роста показали в серии фото
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Неудобства высокого роста показали в серии фото
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Неудобства высокого роста показали в серии фото
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Неудобства высокого роста показали в серии фото
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
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На этих снимках запечатлены обычные люди крайне высокого роста, которые пытаются выполнять повседневные задачи и просто жить в мире, который абсолютно не приспособлен для их нужд.

Ранее "Сегодня" писали, как двоих силачей нарочно посадили рядом в самолете. Кроме этого, ученые выяснили, как рост человека влияет на отношения.

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