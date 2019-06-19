Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото
Неудобства высокого роста показали в серии интересных снимков
Высокие люди часто привлекают внимание окружавших, многие им завидуют, некоторые наоборот – сочувствует. Издание Bored Panda собрало самые курьезные и забавные фотографии, на которых показаны неудобства, с которыми сталкиваются в жизни высокие люди.
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Неловкие моменты случаются с ними в самых разных ситуациях и местах: ванной, гардеробной, спальне и даже в путешествии.
На этих снимках запечатлены обычные люди крайне высокого роста, которые пытаются выполнять повседневные задачи и просто жить в мире, который абсолютно не приспособлен для их нужд.
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