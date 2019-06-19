Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

Неудобства высокого роста показали в серии интересных снимков

Высокие люди часто попадают в нелепые ситуации Фото: Bored Panda

Высокие люди часто привлекают внимание окружавших, многие им завидуют, некоторые наоборот – сочувствует. Издание Bored Panda собрало самые курьезные и забавные фотографии, на которых показаны неудобства, с которыми сталкиваются в жизни высокие люди.

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Самые смешные курьезы, которые случаются с красотками

Неловкие моменты случаются с ними в самых разных ситуациях и местах: ванной, гардеробной, спальне и даже в путешествии.

Неудобства высокого роста показали в серии фото Фото: Twitter, Instagram, Facebook Неудобства высокого роста показали в серии фото Фото: Twitter, Instagram, Facebook Неудобства высокого роста показали в серии фото Фото: Twitter, Instagram, Facebook Неудобства высокого роста показали в серии фото Фото: Twitter, Instagram, Facebook Неудобства высокого роста показали в серии фото Фото: Twitter, Instagram, Facebook Неудобства высокого роста показали в серии фото Фото: Twitter, Instagram, Facebook Неудобства высокого роста показали в серии фото Фото: Twitter, Instagram, Facebook Неудобства высокого роста показали в серии фото Фото: Twitter, Instagram, Facebook Неудобства высокого роста показали в серии фото Фото: Twitter, Instagram, Facebook Неудобства высокого роста показали в серии фото Фото: Twitter, Instagram, Facebook Неудобства высокого роста показали в серии фото Фото: Twitter, Instagram, Facebook Неудобства высокого роста показали в серии фото Фото: Twitter, Instagram, Facebook Неудобства высокого роста показали в серии фото Фото: Twitter, Instagram, Facebook Неудобства высокого роста показали в серии фото Фото: Twitter, Instagram, Facebook Неудобства высокого роста показали в серии фото Фото: Twitter, Instagram, Facebook 1/15

На этих снимках запечатлены обычные люди крайне высокого роста, которые пытаются выполнять повседневные задачи и просто жить в мире, который абсолютно не приспособлен для их нужд.

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