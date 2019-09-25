Забыли уточнить: врачи по ошибке сделали операцию не той пациентке

Женщина обратилась в полицию, где начали расследования обстоятельств инцидента

В клинике сделали аборт не той пациентке Фото: Pixabay

В понедельник, 23 сентября, южнокорейские полицейские завели дело по статье о халатности врачей из Сеула. Доктора и медсестру обвиняют в том, что они по ошибке сделали женщине аборт, перепутав ее с другой беременной пациенткой. Об этом сообщает The Korean Herald.

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Как пишут авторы издания, в начале августа женщина из Вьетнама, будучи на шестой неделе беременности, обратилась к медикам одной из клиник города Сеул. Находившиеся там доктор и медсестра решили, что пациентка пришла на аборт, и не уточняли ее личность. Женщине прописали уколы, направили в процедурную, а затем провели операцию.

На следующий день пациентка вернулась в медицинское учреждение с жалобами на кровотечение. Только тогда она узнала, что ее беременность прервали. Женщина обратилась к правоохранителям, которые начали расследования.

Напомним, ранее в Ирландии прошел референдум об отмене запрета на аборты. Кроме того, сообщалось, что глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск сравнил врачей, совершающих операции по абортам, с наемными убийствами.

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