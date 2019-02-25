Забывчивый муж из-за фастфуда потерял жену

Теперь паре предстоит беседа с судьей

В ОАЭ супруги поссорились из-за фастфуда Фото: Depositphotos

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) женщина подала на развод из-за того, что муж не принес ей бургер, сообщает Khaleej Times.

Жительница Абу-Даби возрастом около 20 лет сидела дома одна, пока ее супруг веселился с друзьями. Перед уходом она попросила мужа купить ей бургер в одном из фастфудов.

Мужчина пришел домой только около трех часов утра по местному времени и без бургера. Завязалась ссора, в результате которой женщина ушла из дома. Теперь она собирается развестись с супругом.

Адвокат Хасан Аль Мазруки (Hasan Al Mazrooqi), комментируя ситуацию, отметил, что "у людей должны быть реалистичные представления о жизни в браке". По его словам, теперь паре предстоит беседа с судьей, который попытается помочь им решить все проблемы в отношениях. Если после этого женщина будет настаивать на разводе, то ей придется отказаться от части махра— обязательного подарка, который исламские мужья делают женам.

Напомним, сотрудницам фастфуда оставили 20 тысяч долларов чаевых. Кроме этого, мы писали про суровый российский фастфуд: уборщик заставил школьников мыть пол.

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